Общество

Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева кургана

Общество 08.12.2022 13:18
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08.12.2022 13:18

Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности Руслана Нарушева за совершение двух правонарушений, направленных на дискредитацию армии России. Как сообщает ИА «Высота 102», 48-летний юрист развесил самодельные баннеры с провокационными надписями на склоне у Мамаева кургана и на Комсомольском мосту.  

Мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал, просил производство по делу прекратить. Не отрицал факт вывешивания баннеров, однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — За указанные правонарушения суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей (эпизод на мосту)  и 40 000 рублей (эпизод на улице Землячки). Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. 

Судом установлено, что 6 октября 2022 года Руслан Нарушев, находясь на Комсомольском мосту в центре Волгограда, развесил тканевый баннер с провокационной надписью. 14 ноября мужчина, находясь напротив дома № 69 по улице Землячки в Дзержинском районе на склоне лесопосадки со стороны Мамаева кургана, установил баннер, дискредитирующий использование ВС РФ.

Известно, что напротив Мамаева кургана мужчина соорудил баннер из деревянных черенков. С его слов, он работает юристом и выступает за свободу самовыражения.  

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