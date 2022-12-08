Юриста из Волгограда осудили за дискредитацию ВС РФ у Мамаева кургана

Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности Руслана Нарушева за совершение двух правонарушений, направленных на дискредитацию армии России. Как сообщает ИА «Высота 102», 48-летний юрист развесил самодельные баннеры с провокационными надписями на склоне у Мамаева кургана и на Комсомольском мосту.

— Мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал, просил производство по делу прекратить. Не отрицал факт вывешивания баннеров, однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — За указанные правонарушения суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей (эпизод на мосту) и 40 000 рублей (эпизод на улице Землячки). Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Судом установлено, что 6 октября 2022 года Руслан Нарушев, находясь на Комсомольском мосту в центре Волгограда, развесил тканевый баннер с провокационной надписью. 14 ноября мужчина, находясь напротив дома № 69 по улице Землячки в Дзержинском районе на склоне лесопосадки со стороны Мамаева кургана, установил баннер, дискредитирующий использование ВС РФ.

Известно, что напротив Мамаева кургана мужчина соорудил баннер из деревянных черенков. С его слов, он работает юристом и выступает за свободу самовыражения.

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