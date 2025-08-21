Новые цены на бензин в Волгоградской области опубликовал Росстат. По данным федерального ведомства, АИ-92 подорожал за неделю на 7 копеек – теперь средняя цена за литр составляет 58,74 рубля. На столько же выросла стоимость АИ-95 – 65,22 рубля. АИ-98, сообщает Росстат, стоит 85,25 рубля за литр. Цена на этот вид автомобильного топлива держится на одной планке уже несколько недель. Не изменились и цены на дизтопливо – оно стоит 68,62 рубля.

Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне, в день публикации новых цен на бензин, проехали по волгоградским заправкам и зафиксировали, почем отпускают топливо в Волгограде.

Самый дорогой бензин продается на заправках «Лукойл». АИ-92 стоит на этих точках 59,73 рубля, АИ-95 – 65,96, а дизтопливо – 69,76.

Дешевле всего можно заправиться на «Газпроме». Здесь АИ-92 отпускают за 56, 90, АИ-95 – за 63,88, АИ-98 – 84,28, дизтоливо – 68,50.



Заправки Teboil продают АИ-92 за 59,14, АИ-95 – за 64,89, солярку – за 69,14. На «Роснефти» стоимость АИ-92 составляет 59,5 рубля, АИ-95 – 65,2, а солярку реализуют за 68,4 рубля.



Тем не менее, дефицита топлива на волгоградских заправках, как в некоторых регионах России, нет.

