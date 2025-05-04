Стали известны последствия прошлогодних заморозков в Волгоградской области

При этом на объем производства сельскохозяйственной продукции повлияли неблагоприятные климатические условия – заморозки, почвенная засуха и суховеи. Это привело к снижению производства в 2024 году зерновых культур (в 2023 году – 6,3 млн тонн, в 2024 году – 4 млн тонн), плодов и ягод (в 2023 году – 192,3 тыс. тонн, в 2024 году – 100,7 тыс. тонн).
Напомним, майские заморозки в прошлом году нанесли урон фруктовым деревьям и озимым. В Волгоградской области был введен режим ЧС из-за неблагоприятного природного явления.
Между тем, в конце апреля в регионе весенние заморозки да еще с градом повторились. Жители северных районов Волгоградской области сообщали о поврежденных фруктовых деревьях – понижение температуры пришлось на период их цветения.