Экономика

Стали известны последствия прошлогодних заморозков в Волгоградской области

Экономика 04.05.2025 21:16
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04.05.2025 21:16


Объем производства сельскохозяйственной продукции  составил за 2024 год 221,6 млрд.рублей с индексом производства 88,1% к 2023 году
в сопоставимых ценах при прогнозируемом показателе в 96%.  Такие данные, передает V102.RU, опубликованы в мониторинге реализации прогноза социально-экономического развития региона по итогам прошлого года.

При этом на объем производства сельскохозяйственной продукции  повлияли неблагоприятные климатические условия – заморозки, почвенная засуха и суховеи. Это привело к снижению производства в 2024 году зерновых культур (в 2023 году – 6,3 млн тонн, в 2024 году – 4 млн тонн), плодов и ягод (в 2023 году – 192,3 тыс. тонн, в 2024 году – 100,7 тыс. тонн).

Напомним, майские заморозки в прошлом году нанесли урон фруктовым деревьям и озимым. В Волгоградской области был введен режим ЧС из-за неблагоприятного природного явления.

Между тем, в конце апреля в регионе весенние заморозки да еще с градом  повторились. Жители северных районов Волгоградской области сообщали о поврежденных фруктовых деревьях – понижение температуры пришлось на период их цветения.

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