Под Волгоградом задержали домушника, выкравшего старинную икону





В Камышинском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу старинной иконы. Как сообщает ИА «Высота 102», образ Николая Чудотворца был похищен 30 апреля из частного домовладения 66-летнего местного жителя.





- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, полицейским удалось не только выйти на подозреваемого, но и найти икону. Задержанный не успел её продать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кража может обойтись ему крупным штрафом или же реальным лишением свободы. Сейчас следствие решает вопрос об аресте подозреваемого.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области