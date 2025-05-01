Расследования

Под Волгоградом задержали домушника, выкравшего старинную икону

Расследования 01.05.2025 11:55
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01.05.2025 11:55


В Камышинском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу старинной иконы. Как сообщает ИА «Высота 102», образ Николая Чудотворца был похищен 30 апреля из частного домовладения 66-летнего местного жителя.


- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, полицейским удалось не только выйти на подозреваемого, но и найти икону. Задержанный не успел её продать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кража может обойтись ему крупным штрафом или же реальным лишением свободы. Сейчас следствие решает вопрос об аресте подозреваемого.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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