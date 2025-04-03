Клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Китае весь апрель

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03.04.2025 10:25 Реклама
Оператор продлевает акцию, полюбившуюся многим путешественникам, до июля включительно. Каждый месяц компания предлагает клиентам, прибывшим в другие страны, безлимитный интернет бесплатно. В апреле воспользоваться акцией могут абоненты Т2, путешествующие в Китай.
Т2 включила в акцию самые популярные направления у россиян. Так, в декабре получить бесплатный безлимитный интернет могли абоненты, путешествующие в Турции. В январе предложением пользовались клиенты, находящиеся в Малайзии, в феврале – в Таиланде, а в марте – в Шри-Ланке. Т2 продлевает акцию, чтобы дать возможность абонентам сохранить привычный онлайн-режим жизни в путешествиях по новым странам.
В апреле Т2 активирует особое предложение в Китае. Каждый день абонентам доступно 1 Гб трафика на высокой скорости. После исчерпания лимита скорость снизится до 128 Кбит/с до конца суток по московскому времени. Как и ранее, ограничение можно снять, нажав кнопку «Обновить сейчас» в роуминг-режиме обновленного мобильного приложения Т2 или набрав USSD-команду *143*73#.
Т2 предоставляет данную услугу абонентам тарифных планов Premium, Black, «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». Воспользоваться предложением также могут клиенты корпоративных тарифных планов: «Мой бизнес XL», «Мой бизнес Премиум», «Федеральный L/XL», «Федеральный Корпоративный L/XL». Акция доступна пользователям, прибывшим в страну с выгодными условиями роуминга именно в месяц действия предложения. Для его активации абонентам необходимо пройти короткий опрос от оператора.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdThnwN
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