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40% пользователей играют в игры на смартфонах в рабочее время – bigdata T2

Телеком 15.04.2025 10:46 Реклама
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15.04.2025 10:46 Реклама


Оператор проанализировал поведенческие паттерны мобильных геймеров за первый квартал 2025 года. Исследование показало: пик активности приходится на дневное время – 40% аудитории играет в рабочие часы. Вопреки стереотипу, что игры особенно интересны молодежи, наибольшая доля мобильных геймеров приходится на возрастную группу 35-44 года – 41%. При этом самые активные пользователи – женщины, эта аудитория почти на треть превышает мужскую. В топе жанров у геймеров – экшен, которому отдают предпочтение в любое время суток.
Аналитики изучили активность пользователей в мобильных играх в разное время суток, а также их предпочтения в жанрах в зависимости от пола и возраста. В исследование включены жанры RPG, гонки, раннеры, спортивные симуляторы, стратегии, три в ряд (Match-3), шутеры и экшены. Проанализированы данные по 35 мобильным играм – от массовых хитов вроде Homescapes и Roblox до нишевых игр, таких как MARVEL FutureFight и ClashofClans.
Регулярность входа в игру заметно варьируется в течение суток. Чаще всего пользователи играют в дневное время – 40% от общего количества геймеров заходят в мобильные игры в рабочие часы. Утром эта цифра составляет 19%, а вечером – 27%. Меньше всего геймеры активны ночью, доля игроков снижается до 14%. Такая динамика может объясняться стремлением отвлечься и расслабиться в перерывах между работой, а в утренние и вечерние часы, наоборот, занятостью привычными делами.
Средняя месячная аудитория мобильных игр составляет 5,9 млн пользователей. Исследование показало, что среди мобильных игроков преобладают женщины – они составляют 56,5% аудитории, тогда как мужчины – 43,5%. Основную долю геймеров представляют зрелые пользователи. Больше всего игроков в возрасте 35-44 лет (41%), далее следуют группы 45-54 года (21%) и 25-34 года (18%). Наименее активно в мобильные игры играют подростки до 18 лет (3%) и пожилые люди старше 64 (4%) – регулярность их входов значительно ниже по сравнению с другими возрастными категориями.
Абсолютными лидерами по активности среди всех полов и возрастов оказались женщины в возрасте 35-44 лет – они составляют 25,4% от всей аудитории. Минимальный интерес к играм зафиксирован у девушек младше 18 лет: их доля – всего 1%.
По жанровым предпочтениям лидируют экшены: этот формат стабильно популярен у пользователей вне зависимости от пола и времени суток. Женщины составляют 62% аудитории таких игр – их в 1,6 раза больше, чем мужчин. На втором месте – «три в ряд», который также предпочитают преимущественно женщины (58%), их доля в 1,4 раза превышает мужскую. Замыкают тройку лидеров шутеры – этот жанр востребован у обоих полов, однако мужчины немного опережают женщин – 51% против 49%. Наименее популярным жанром среди геймеров оказались раннеры – их доля составила 0,01%.
Несмотря на высокую динамичность всех исследуемых жанров, аудитория демонстрирует разное восприятие игрового опыта. Вероятно, популярность экшенов и «три в ряд» обусловлена доступностью, простым управлением и визуальной привлекательностью, особенно значимыми для женской аудитории. В то же время соотношение полов в шутерах может говорить о востребованности динамичных форматов и более сложного геймплея, что привлекает как мужчин, так и женщин.
Таким образом, полученные данные указывают на смещение интереса к играм в сторону более зрелой аудитории. Активность подростков до 18 лет в мобильных играх, вопреки распространенному мнению, существенно ниже. На деле основную аудиторию составляют взрослые пользователи в возрасте 25-54 лет.
В исследование вошли 35 игр: Match-3 (Candy Crush Saga, Homescapes, Gardenscapes, Toon Blast, Royal Match), RPG (Genshin Impact, AFK Arena, Shadowgun Legends, Dragon Mania Legends, Marvel Future Fight), шутеры (PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Free Fire), спортивные симуляторы (FIFA Mobile, NBA 2K Mobile Basketball Game, MLB 9 Innings 25, Football League™ 2025), гонки (Asphalt Legends Unit, CSR Racing 2, Drag Racing, Car X Street), головоломки (Cut the Rope, Plants vs. Zombies), стратегии (Clash of Clans, Rise of Kingdoms, State of Survival, Lords Mobile, Sid Meier's Civilization® VI), раннеры (Subway Surfers, Hill Climb Racing, Minion Rush), экшены (Roblox, Among Us!, Fruit Ninja).
Фото: Т2
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