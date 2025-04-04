Волгоградские школьники проверили знания истории с видеокурсом «Диктант Победы» от «Ростелекома»





«Ростелеком» на основе видеокурса «Диктант Победы» образовательной онлайн-платформы «Лицей» организовал викторину для учеников детского технопарка «Кванториум» и центра образования «IT-Куб» в Волгограде. Мероприятие состоялось в рамках подготовки к международной исторической акции «Диктант Победы» . Для успешного прохождения заданий эксперты Российского военно-патриотического общества и специалисты «Ростелеком Лицей» разработали тематический раздел с видеокурсами, пробными тестами и полезной дополнительной информацией. В тестировании приняли участие более 70 школьников.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Этот год в нашей стране объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Ростелеком» выступает партнером многих проектов и мероприятий, приуроченных к этой великой дате. «Диктант Победы» — акция особенно важная для приобщения к истории Победы подрастающего поколения, и мы гордимся, что внесли свою лепту в сохранение памяти о доблести наших предков.

Для учеников «Кванториума» и «IT-Куба» подготовка к устному тестированию проходила в несколько этапов. Сначала дети знакомились с контентом видеокурса «Диктант Победы» от «Ростелеком Лицей» самостоятельно. Вместе с ребятами изучать героические страницы истории России могли все желающие. Для этого на официальной страничке ВКонтакте технопарка «Кванториум» размещались ссылки на отдельные видеокурсы о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

На втором этапе школьники проверяли полученные знания с учителями. Дети, разделившись на команды, отвечали на вопросы викторины, составленной на основе материалов видеокурса «Диктант Победы» от «Лицея». Значительная часть заданий была посвящена истории Сталинградской битвы.

Светлана Бибик, директор детского технопарка «Кванториум Волгоград»:

— Конечно, мы присоединимся к «Диктанту Победы». На данный момент более 70% наших воспитанников заявили об участии в акции. Новость о том, что есть возможность подготовиться к диктанту с помощью специального курса «Ростелеком Лицей», ребята восприняли с энтузиазмом. Для них онлайн-формат — удобная форма обучения, позволяющая получать дополнительные знания в любом месте и в любое время. Многие отметили плюс и в том, что большой объем информации четко структурирован, сразу же можно проверить, насколько хорошо ты усвоил материал.

«Диктант Победы» от «Ростелеком Лицей» — видеокурс, рассчитанный на подготовку и юных, и взрослых участников акции «Диктант Победы», доступный онлайн бесплатно и без регистрации. Подробная информация о других курсах и дополнительных возможностях сервиса размещена на официальном сайте

Фото: Ростелеком

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