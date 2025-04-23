Телеком

Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

Телеком 23.04.2025 16:31 Реклама
0
23.04.2025 16:31 Реклама


Оператор расширил программу привилегий Selection. Ее преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом.
Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. Т2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку SIM-карт.
Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1500 рублей ежемесячно в течение трех месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2. 
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjd19xGd

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.04.2025 11:38 Реклама
Телеком 17.04.2025 11:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2025 10:46
Телеком 17.04.2025 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.04.2025 15:43 Реклама
Телеком 16.04.2025 15:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.04.2025 10:46 Реклама
Телеком 15.04.2025 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.04.2025 10:05 Реклама
Телеком 10.04.2025 10:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2025 17:00 Реклама
Телеком 04.04.2025 17:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.04.2025 14:14 Реклама
Телеком 04.04.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.04.2025 10:25 Реклама
Телеком 03.04.2025 10:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.04.2025 19:26
Телеком 02.04.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Телеком
02.04.2025 12:14 Реклама
Телеком 02.04.2025 12:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.03.2025 17:52 Реклама
Телеком 31.03.2025 17:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.03.2025 20:26 Реклама
Телеком 28.03.2025 20:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2025 13:19 Реклама
Телеком 26.03.2025 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2025 11:33 Реклама
Телеком 26.03.2025 11:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.03.2025 10:14 Реклама
Телеком 21.03.2025 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:51
Над лесами Волгоградской области распылят ядовитое облакоСмотреть фотографии
17:47
Мастер-класс по росписи сумок-шоперов провели для жителей Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
17:14
Новым почетным гражданином Волгограда стал 97-летний ветеран Виктор ТупиковСмотреть фотографии
16:59
Оперативники изъяли у ИП в Волгограде товар на 11,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:43
Обещанный МЧС град обрушился на район Волгоградской области: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Движение судов по Волге перекроют между Заволжьем и ВолгоградомСмотреть фотографии
16:31
Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствияСмотреть фотографии
16:26
«Мы проклятые?» Жители поселка под Волгоградом умоляют открыть сетевой магазинСмотреть фотографии
15:58
В МЧС предупредили волгоградцев о ливнях с градом 23 и 24 апреляСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцы чаще читают детективы, фэнтези и любовные романыСмотреть фотографии
15:23
Командиры записали умершего от ран участника СВО в «сердечники»Смотреть фотографии
15:18
Школы Волгограда не станут закрывать из-за приезда Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом участковый врезался в дом на изъятом мопедеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
В Волгограде пациенты больницы показали страшный туалет с «обгрызенными» подоконникамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Депутаты «перекрыли кислород» алкомаркетам в регионе РоссииСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в маеСмотреть фотографии
13:04
В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавромСмотреть фотографии
12:58
Масштабный фестиваль духовых оркестров пройдет в Волгограде в начале маяСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение двух трамваевСмотреть фотографии
12:45
Жителей Волжского пугают закрытием автобусовСмотреть фотографии
11:35
Волгоградский облсуд передал участникам СВО бензопилы и сварочные аппаратыСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидкамиСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский предприниматель изготовил 115 кг нелогичного жирного маслаСмотреть фотографии
10:46
Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо КазаниСмотреть фотографии
10:30
Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и ВьетнамаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде суд обязал УК «Сигма-Юг» избавить жильцов от комаров и крысСмотреть фотографии
09:58
Гособвинение запросило реальные сроки по делу об избиении пассажира автобуса и прохожегоСмотреть фотографии
09:52
Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерьюСмотреть фотографии
09:22
Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
08:52
Росприроднадзор взыскал с волгоградского «Комус» 6 миллионов экоплатежейСмотреть фотографии
 