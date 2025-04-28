Общество

В Камышине 29 апреля перекроют Бородинский мост

Общество 28.04.2025 12:08
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28.04.2025 12:08


В городе Камышине Волгоградской области на один день ограничат движение по Бородинскому мосту, который соединяет две части города, передает V102.RU.

- 29 апреля с 06:00 ч. до 23:00 ч. будет временно ограничено движение автотранспорта через Бородинский мост (в связи с проведением работ по гарантийному ремонту дорожного покрытия), - сообщили в администрации Камышина.

По мосту в этот день будет разрешено движение только общественному транспорту и автомобилям оперативных служб. Остальным участникам дорожного движения придется 29 апреля отложить поездки, либо пользоваться объездным маршрутом по автомобильной дороге «Сызрань – Саратов – Волгоград».

По данным администрации региона, Бородинский мост через реку Камышинку был построен в 1957-1960 годы. Свое название получил в память о камышанах, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года.

В мае 2024 года, на этом мосту были замечены специалисты с альпинистским оборудованием. Местные жители в социальных сетях тогда радостно предположили, что начался долгожданный ремонт мостового сооружения. В администрации уточнили, что таким образом  с моста срезают обнажившуюся арматуру, которая мешает судоходству.

Фото администрации Камышина

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