В Камышине 29 апреля перекроют Бородинский мост

В городе Камышине Волгоградской области на один день ограничат движение по Бородинскому мосту, который соединяет две части города, передает V102.RU.

- 29 апреля с 06:00 ч. до 23:00 ч. будет временно ограничено движение автотранспорта через Бородинский мост (в связи с проведением работ по гарантийному ремонту дорожного покрытия), - сообщили в администрации Камышина.

По мосту в этот день будет разрешено движение только общественному транспорту и автомобилям оперативных служб. Остальным участникам дорожного движения придется 29 апреля отложить поездки, либо пользоваться объездным маршрутом по автомобильной дороге «Сызрань – Саратов – Волгоград».

По данным администрации региона, Бородинский мост через реку Камышинку был построен в 1957-1960 годы. Свое название получил в память о камышанах, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года.

В мае 2024 года, на этом мосту были замечены специалисты с альпинистским оборудованием. Местные жители в социальных сетях тогда радостно предположили, что начался долгожданный ремонт мостового сооружения. В администрации уточнили, что таким образом с моста срезают обнажившуюся арматуру, которая мешает судоходству.

Фото администрации Камышина

