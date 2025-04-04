Телеком 04.04.2025 14:14 Реклама
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04.04.2025 14:14 Реклама
Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенний заряд выгод». В ней участвуют современные устройства и новинки популярных брендов HONOR, TECNO, Samsung, realme, Xiaomi. Достаточно выбрать смартфон и получить выгодный комплект, равный стоимости телефона.
Весна — время обновлений, прогулок и ярких впечатлений, а сохранить и делиться важными моментами позволит новенький смартфон. Одно из самых интересных предложений акции — HONOR X7c 8/256 ГБ. Приятные бонусы в выгодном комплекте сделают покупку ещё выгоднее!
Преимущества HONOR X7c 8/256 ГБ
✔ Большой 6,77-дюймовый экран для комфортного просмотра контента.
✔ Мощная батарея для долгой работы без подзарядки.
✔ Производительный процессор, позволяющий использовать смартфон в режиме многозадачности.
✔ 256 ГБ памяти для хранения фото, видео и важных файлов.
✔ Качественная камера для четких снимков.
✔ Высокий уровень амортизации. Смартфон устойчив к падениям и ударам.
✔ Экран защищён усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную ударопрочность устройства.
✔ Повышенный класс защиты от влаги и пыли IP64.
Как работает акция
Например, вы в рамках акции в интернет-магазине выбрали HONOR X7c 8/256 ГБ. К смартфону вам автоматически добавляется зарядное устройство Hoco C73A USB-C и 4500 бонусных рублей на связь — так вы получаете комплект, равный стоимости смартфона со скидкой.
В офисах обслуживания билайна при покупке смартфона в рамках акции вы также получаете 4500 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную плёнку, умные часы или колонку, подписку на билайн ТВ или услуги по настройке устройства.
Акция «Весенний заряд выгод» действует до 21 апреля 2025 года. Максимальная выгода — до 8000 рублей.
Встречайте весну в обновках — заберите свой выгодный комплект в билайне уже сегодня!
* Количество товара ограничено.
Фото: билайн
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г. Москва, ОГРН 1027700166636
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