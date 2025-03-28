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Т2 делает бесплатной связь для клиентов в трех странах Юго-Восточной Азии

Телеком 28.03.2025 20:26 Реклама
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28.03.2025 20:26 Реклама


Оператор обнуляет стоимость услуг мобильной связи для клиентов, находящихся в Мьянме, Таиланде и Бангладеш, на фоне последствий землетрясения, которое произошло 28 марта в Юго-Восточной Азии. Абоненты оператора в роуминге смогут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге будет действовать 29–30 марта с возможностью продления в зависимости от развития ситуации в регионе. Льготные условия распространяются не только на абонентов, уже находящихся в роуминге, но и прибывающих на территорию затронутых стран клиентов Т2.
Клиенты T2 могут бесплатно принимать вызовы, совершать исходящие звонки, пользоваться мобильным интернетом во время пребывания в Мьянме, Таиланде и Бангладеш. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств, авиаперевозчиков и турпоператоров.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjcxRXbA

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