Телеком

Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»

Телеком 17.04.2025 11:38 Реклама
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17.04.2025 11:38 Реклама


Оператор успешно протестировал SIM-карты для M2M-устройств разработки «Микрона», крупнейшего российского производителя микроэлектроники. Тесты подтвердили техническое соответствие SIM-карт заявленным требованиям, а также стабильную работу на действующей сети оператора.
Т2 продолжает тестировать разработки отечественных производителей телеком-отрасли и обмениваться операторской экспертизой с рынком. Т2 завершила тестирование SIM-карт «Микрона» (входит в группу компаний «Элемент», ELMT, резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), полностью отечественного решения для аутентификации пользователя в сети. Карты прошли тесты по стандартным тестовым скриптам, разработанным командой оператора. Результаты подтвердили соответствие функционала заявленным требованиям. 
В SIM-картах используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SM144D производства «Микрона», разработанная совместно с НИИ Молекулярной электроники при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. 
Основные технические характеристики включают в себя: 
• поддержку стандартов мобильной связи: 2G, 3G, 4G; 
• удаленное обновление файлов SIM-карты OTA (over-the-air); 
• протокол защиты не ІР-трафика (в стандартах NB-IoT, LoRa и др.) – CRISP (ГОСТ Р 71252–2024); 
• поддержка отечественных криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р34.10-12, ГОСТ Р34.11-12, ГОСТ Р34.12-15, ГОСТ Р34.13-15, а также мобильной электронной подписи; 
• форм-факторы: 2FF, 3FF, 4FF, MFF2 (DFN8).   
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:
– При работе с направлением SIM-карт Т2 особое внимание уделяет решениям и разработкам, созданным по принципу «инхаус». Для начала мы создали специальную систему тестирования, предполагающую проверку SIM-карты на всех уровнях. После чего последовали многократные тесты эксплуатации SIM-карт с учетом различных сценариев обмена данными между устройствами. Результаты испытаний подтвердили соответствие SIM «Микрона» всем первоуровневым требованиям.
Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Т2:
– Для Т2 важно обеспечивать безопасность эксплуатации критической инфраструктуры и хранения персональных данных абонентов, и в этом вопросе нам помогают отечественные решения, которые создаются с учетом всех современных требований защиты. Специалисты компании успешно проверили функционал отечественной SIM-карты «Микрона», замечаний и недочетов выявлено не было.
Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон»:
– «Микрон» освоил в серийном производстве первую полностью отечественную SIM-карту – весь процесс от разработки и производства чипа до сборки осуществляется в России. Применяемый чип «Микрона» обеспечивает поддержку криптоалгоритмов. После прохождения сертификации SIM-карта может применятся в системах криптозащиты и доверенных сетях связи. Готовы выпускать в промышленных объемах, когда оператором будут приняты соответствующие решения.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjdbWSFo

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