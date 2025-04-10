Телеком 10.04.2025 10:05 Реклама
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10.04.2025 10:05 Реклама
Оператор поддерживает меры, предусмотренные новым законом о борьбе с киберпреступлениями, и активирует новую защиту. Сообщения от Госуслуг и банка с кодом для входа в аккаунт будут приходить с задержкой – достаточной, чтобы сократить риски для клиента при атаке злоумышленников. Пилотный проект поддержал и стратегический партнер оператора – банк ВТБ. Тем самым Т2 готовится реализовать требование нового регулирования и распространяет его применение на банковскую отрасль. Инициатива направлена на самые уязвимые для обмана мошенниками аудитории – клиентов старше 60 лет и молодых людей от 14 лет до 21 года.
С помощью методов социальной инженерии злоумышленники часто склоняют собеседника назвать коды из SMS во время разговора. Это помогает им получить доступ к аккаунту в Госуслугах или банковскому счету, персональным данным клиента. Так, злоумышленники могут воспользоваться электронной подписью, взять кредит или микрозайм, оформить несколько eSIM-карт на имя жертвы для обмана других граждан. Если доверчивый клиент сообщает код из банковского SMS, злоумышленники используют его для входа в онлайн-банк, подтверждения транзакции, сброса пароля или оформления кредитных договоров.
В апреле Т2 ввела новую меру противодействия телефонному мошенничеству. Сформированные во время звонка с предполагаемыми мошенниками, SMS-уведомления от портала Госуслуг или банка ВТБ будут приходить с задержкой. Вне зависимости от момента поступления SMS-кода – во время звонка или после него, он потеряет актуальность. Для получения SMS-пароля абоненту необходимо будет завершить звонок и снова запросить уведомление. Отсрочка даст клиенту возможность критически посмотреть на ситуацию, когда злоумышленники не смогут удерживать его внимание, и уберечь себя от повторной ошибки. При этом в Т2 предупреждают, что SMS-код с Госуслуг или от банка просят назвать только мошенники.
Согласно статистике службы поддержки Т2, именно попытки взломать аккаунт на Госуслугах лидируют по количеству обращений от абонентов, столкнувшихся с мошенниками. С запуском новой антифрод-инициативы Т2 готовится реализовать требование закона по борьбе с киберпреступлениями. Новое регулирование с 1 июня этого года обязывает операторов доставлять SMS с кодом с Госуслуг только после окончания телефонного соединения, если таковое отправлено в момент разговора. Кроме того, опираясь на сотрудничество с ВТБ, Т2 распространяет этот инструмент защиты на клиентов банка.
Т2 запустила пилотный проект среди тестовой группы абонентов, наиболее уязвимых для атак мошенников – абонентов старше 60 лет и молодой аудитории от 14 лет до 21 года. Если раньше жертвами злоумышленников, как правило, становились представители старшего поколения, то в последнее время в фокус атаки попадают молодые люди. По данным big data T2, доля клиентов младше 20 лет, столкнувшихся с мошенничеством, выросла за последние полгода в четыре раза – с 1% до 4%.
Антон Годовиков, генеральный директор Т2:
– Консолидация участников рынка в борьбе с телефонным мошенничеством и законодательные инициативы позволяют совершенствовать технические решения и предвидеть следующий шаг злоумышленников. Для нас крайне важно развивать меры защиты клиентов и направлять их на тех, кто наиболее уязвим. Большинство сценариев мошенников опираются на то, чтобы заполучить код из SMS, а вместе с ним – доступ к важным цифровым сервисам. Наша инициатива поможет уберечь клиента от беды: у него будет время проанализировать разговор с злоумышленниками, оценить свои действия, связаться с родственниками или службой поддержки оператора. ВТБ как наш стратегический партнер первым среди банков поддержал эту инициативу. Уверены, что только так – общими усилиями операторов, банков и регулятора – мы сможем противостоять мошенничеству.
Игорь Майстренко, старший вице-президент блока розничного бизнеса ВТБ:
– ВТБ стремится обеспечить максимальную защиту средств своих клиентов и поддерживает совместные проекты со стратегическими партнерами, такими как T2. Обмен данными и интеграция с сервисами операторов связи поможет банкам более эффективно бороться с мошенниками, особенно когда они нацелены на обман самых уязвимых категорий клиентов. Уже сейчас ВТБ бесплатно подключает клиентам-пенсионерам страхование от мошенничества. В прошлом году пенсионеры получили по таким страховкам более 40 млн рублей.
Фото: Т2
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