Волгоградцы перед майскими получат пенсию 28 апреля





Жители Волгоградской области в связи с предстоящими праздничными днями заранее получат пособия и выплаты в случае, если денежные средства перечисляются им через банк. В частности, сообщает ИА «Высота 102», 28 апреля волгоградцы получат пенсию, которая ежемесячно приходит с 1 по 5 число. Почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику.

– Пенсионерам Волгоградской области, которым пенсия приходит по 5 число, пенсии за май перечислены на банковские карты 28 апреля. 6 мая будет выплачена пенсия гражданам, получающим ее с 8 по 11 число, – сообщили в региональном отделении Социального фонда. – Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Отделения СФР по Волгоградской области, они также будут досрочно перечислены на счет.

Деньги «упадут» на счета волгоградских пенсионеров автоматически. Лично являться в отделения банков нет необходимости.

Почтальоны доставят пенсии за май в привычные даты, начиная с 3 мая по 23 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.

Детские пособия жители Волгоградской области получат также досрочно – 29 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет, а также ежемесячных выплат на ребёнка военнослужащих по линии СФР.

5 мая Отделение СФР перечислит родителям выплаты из средств материнского капитала, 7 мая – пособия по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.