Телеком

Билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries

Телеком 02.04.2025 12:14 Реклама
0
02.04.2025 12:14 Реклама


Билайн объявляет о новом этапе сотрудничества с цифровой платформой Wildberries: теперь покупатели могут забирать заказы прямо в офисах продаж и обслуживания билайна в рамках сервиса самовывоза Click&Collect. Это новая схема работы для компании РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ), и среди операторов «большой четверки» билайн стал первым участником проекта.
Теперь товары, представленные на витрине билайна в Wildberries, можно забрать в тот же день — в ближайшем офисе оператора, без ожидания доставки. В скором времени услуга станет доступна в 15 российских городах, где запущен Click&Collect, и будет расширяться по мере масштабирования проекта со стороны маркетплейса.
Для клиента покупка товаров может выглядеть так: покупатель оформляет заказ на Wildberries и на специальной карте выбирает удобную ему розничную точку билайна. Доставка по сути исключается из бизнес-процесса — клиент сразу видит актуальный ассортимент конкретного офиса и может получить заказ в день оформления. Это не только удобно, но и эффективно с точки зрения бизнеса ритейловой сети оператора: логистика в этом случае отсутствует как этап, что существенно снижает издержки и ускоряет обслуживание.
Помимо устройств и аксессуаров, на витрине билайна в Wildberries будет доступна покупка SIM-карт. Прямо на витрине маркетплейса клиент может выбрать тариф, приобрести SIM и забрать ее вместе с заказом в ближайшем офисе продаж.
Сотрудничество билайна и Wildberries началось в 2022 году, когда товары и услуги оператора появились на площадке маркетплейса. Сегодня оно масштабируется благодаря модели Click&Collect, предоставляя клиентам ещё больше гибкости при выборе способа получения заказа.
Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции билайна:
— Мы стремимся быть максимально близкими к клиенту — в интерфейсе, в логистике и в точке контакта. Click&Collect с Wildberries позволяет нам не просто расширить присутствие нашей витрины за пределы собственного интернет-магазина, но и сделать получение товара максимально быстрым и удобным. Покупка оформляется онлайн, а выдача — буквально за углом. Мы рады, что билайн стал первым оператором, реализовавшим этот формат с Wildberries, и уверены в его масштабировании по всей стране.
Алексей Зайцев, руководитель направления «Электроника» компании Wildberries&Russ:
— Это не просто ещё один шаг в сторону удобства и максимального сокращения времени получения товара, но и расширение нашей экосистемы. Это партнерство предоставляет доступ к широкому ассортименту не только товаров, но и услуг от одного из крупнейших российских операторов – билайн. Уверены, что новый сервис окажется востребованным нашими клиентами.
Фото: билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, erid: 2VSb5zK7JqE

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
31.03.2025 17:52 Реклама
Телеком 31.03.2025 17:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.03.2025 20:26 Реклама
Телеком 28.03.2025 20:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2025 13:19 Реклама
Телеком 26.03.2025 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2025 11:33 Реклама
Телеком 26.03.2025 11:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.03.2025 10:14 Реклама
Телеком 21.03.2025 10:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.03.2025 12:15 Реклама
Телеком 19.03.2025 12:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.03.2025 15:00 Реклама
Телеком 18.03.2025 15:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.03.2025 13:57 Реклама
Телеком 18.03.2025 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.03.2025 12:28 Реклама
Телеком 18.03.2025 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.03.2025 12:45 Реклама
Телеком 17.03.2025 12:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.03.2025 15:05 Реклама
Телеком 13.03.2025 15:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2025 17:54
Телеком 12.03.2025 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2025 12:24 Реклама
Телеком 12.03.2025 12:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2025 10:09 Реклама
Телеком 12.03.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2025 12:13 Реклама
Телеком 11.03.2025 12:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:41
В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный домСмотреть фотографии
17:32
Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоцикламСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа МеньковаСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцев предупредили о фейковых звонках из РоскомнадзораСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работСмотреть фотографии
16:05
В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»Смотреть фотографии
15:30
Памятник сталинградке Марии Лиманской установят к 9 Мая в СаратовеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском коммерсанта оштрафуют за рекламу отеля на дорожном знакеСмотреть фотографии
14:59
В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать двойную пенсиюСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом открытие двух новых путепроводов на пути к морю сняли с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
13:45
Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде показали модернизированный под «Львёнок» 47-летний трамвайСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Легко не было, но мечты сбывались: самые заметные достижения Бочарова на посту губернатора за 11 летСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреляСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В Волгограде прозвучал выстрел памяти в День единения Беларуси и РоссииСмотреть фотографии
11:50
Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арестСмотреть фотографии
11:45
В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВДСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в лесаСмотреть фотографии
10:29
По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом лайка разорвала лицо 8-летнему школьникуСмотреть фотографии
10:17
Автомобилисты сняли на видео белую стену на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьниковСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работыСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде таксист снес незаметного пешехода на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде уложили более 1500 квадратных метров асфальта после работ на сетяхСмотреть фотографии
 