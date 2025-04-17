Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компанию





В условиях дефицита кадров, с которым сталкиваются российские компании, привлечение квалифицированных специалистов становится одной из приоритетных задач. Согласно исследованию сервиса SuperJob , за последние два года количество вакансий на российском рынке труда увеличилось в 1,7 раза, при этом 81% компаний испытывают нехватку персонала. В частности, дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, а также в сферах услуг и IT. В такой ситуации работодатели вынуждены искать новые эффективные методы привлечения персонала, и одним из них является использование рекламных технологий.

Опытом в этой области поделился билайн adtech – подразделение билайн бизнес, которое занимается развитием рекламных инструментов, работающих на больших данных «ВымпелКома» (бренд билайн).

Насколько часто и в каких регионах интересуются поиском работы?

Согласно данным билайн, в течение января 2025 года к поиску работы проявляли интерес 6 022 554 уникальных абонентов. В выборку попали пользователи, которые, согласно алгоритмам билайна, могли проявлять интерес к соответствующей тематике. Формирование сегмента осуществлялось на основании обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет ресурсов. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.

В топ-15 регионов РФ по количеству абонентов, которые интересовались работой, вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Ставропольский край, Алтайский край, Ростовская область и другие субъекты. Ниже представлен рейтинг топ-15 с объемом пользователей.





Реклама в рекрутинге: эффективные стратегии и таргетинг

Рекламные технологии позволяют значительно расширить охват потенциальных кандидатов. Информацию, привлекающую внимание к вашей компании и открытым вакансиям, получат пользователи, выразившие согласие на обработку данных и получение рекламы.

Для достижения результатов важно правильно настроить таргетинг рекламных кампаний, учитывая следующие аспекты:

• требования работодателя к кандидатам – например, учет примерного возраста соискателей;