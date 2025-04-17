Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компанию

Телеком 17.04.2025 10:46
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17.04.2025 10:46
В условиях дефицита кадров, с которым сталкиваются российские компании, привлечение квалифицированных специалистов становится одной из приоритетных задач. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последние два года количество вакансий на российском рынке труда увеличилось в 1,7 раза, при этом 81% компаний испытывают нехватку персонала. В частности, дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, а также в сферах услуг и IT. В такой ситуации работодатели вынуждены искать новые эффективные методы привлечения персонала, и одним из них является использование рекламных технологий.
Опытом в этой области поделился билайн adtech – подразделение билайн бизнес, которое занимается развитием рекламных инструментов, работающих на больших данных «ВымпелКома» (бренд билайн).
Насколько часто и в каких регионах интересуются поиском работы?
Согласно данным билайн, в течение января 2025 года к поиску работы проявляли интерес 6 022 554 уникальных абонентов. В выборку попали пользователи, которые, согласно алгоритмам билайна, могли проявлять интерес к соответствующей тематике. Формирование сегмента осуществлялось на основании обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет ресурсов. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.
В топ-15 регионов РФ по количеству абонентов, которые интересовались работой, вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Ставропольский край, Алтайский край, Ростовская область и другие субъекты. Ниже представлен рейтинг топ-15 с объемом пользователей.
Реклама в рекрутинге: эффективные стратегии и таргетинг
Рекламные технологии позволяют значительно расширить охват потенциальных кандидатов. Информацию, привлекающую внимание к вашей компании и открытым вакансиям, получат пользователи, выразившие согласие на обработку данных и получение рекламы.
Для достижения результатов важно правильно настроить таргетинг рекламных кампаний, учитывая следующие аспекты:
• требования работодателя к кандидатам – например, учет примерного возраста соискателей;
• географический охват – учет города проживания;
• интерес к поиску работы – пользователи, вероятно интересующиеся тематикой трудоустройства;
• поведенческие характеристики – определение пользователей, которые активно проявляют интерес к профессиональной сфере.
– Привлечение больших данных мобильного оператора и специальных алгоритмов анализа данных позволяет выявить абонентов, с высокой степенью вероятности обладающих указанными характеристиками. Таким образом, реклама становится более прицельной и работает на конкретную задачу – в данном случае привлечение соискателей. Когда собрана выборка пользователей, с ней можно коммуницировать с помощью разных каналов. Эффективными являются СМС-рассылки и голосовой обзвон, при этом последний позволяет отработать многие вопросы и возражения в диалоге, а также подробнее представить преимущества компании и вакансий. Для более широкого охвата, чтобы имя вашей компании стало более узнаваемым, может подойти баннерная или видеореклама в интернете, – комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech.
Практический пример: успешное применение рекламных технологий
Задача: подбор линейных специалистов для новых офисов продаж.
Инструмент: Голосовой обзвон.
Сроки проведения кампании: три месяца в начале рабочего года.
Решение: подбор сегмента, проявляющего интерес к поиску работы, посредством анализа их медиаповедения.
Критерии отбора:
• интерес к поиску работы;
• определенное медиаповедение;
• проживание в целевых географических зонах.
Результаты:
• количество контактов для обзвона – 60 000;
• процент заинтересованных в приглашении на собеседование – 2,4%;
• стоимость за контакт – 10 рублей.
Рекомендации для успешного привлечения кандидатов
• Информативность сообщения: укажите ссылку на полное описание вакансии, включая уровень зарплаты, условия работы, требования к опыту.
• Подготовка онлайн-платформы: обновите вакансии на сайте, удалите всплывающие окна, обеспечьте быструю загрузку страниц. При отсутствии собственного сайта разместите вакансии на популярных платформах.
• Четкость и привлекательность рассылки: первые 2-3 слова сообщения должны привлекать внимание. Предоставьте ключевую информацию об условиях работы, чтобы заинтересовать потенциальных соискателей.
• Планирование рекламной кампании: определите цели, ключевые показатели эффективности (KPI), целевую аудиторию и методы отслеживания результатов.
– Еще одной рекомендацией может служить сочетание разных рекламных каналов. Когда аудитория сформирована, важно не ограничиваться одним инструментом – будь то таргетированные СМС-рассылки и звонки или интернет-реклама, – а использовать их в комбинации. Например, можно сначала охватить широкую аудиторию с помощью таргетированной рекламы, затем точечно связаться с теми, кто проявил интерес, но не совершил целевое действие. Это позволяет удерживать внимание кандидатов, напоминать им о вакансии и, в конечном итоге, повышать конверсию в собеседования, – комментирует Виктория Ткачук.
Использование современных рекламных технологий в сочетании с продуманной стратегией таргетинга позволяет эффективно привлекать нужных специалистов, оптимизируя процесс подбора персонала и укрепляя кадровый потенциал компании.
Примеры эффективных текстов СМС-рассылки
Фото: https://ru.freepik.com/
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru, erid: 2VSb5xj3hEY.
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