МегаФон усилил 4G в городе на реке Арчеда Волгоградской области

Телеком 28.04.2025 10:25 Реклама
0
28.04.2025 10:25 Реклама
Цифровые ресурсы, тяжёлое видео и миллионы фото стали загружаться быстрее в смартфонах и планшетах более 35 тысяч жителей города Фролово. Оператор установил в населённом пункте дополнительное телеком-оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения (4G). Теперь скорость передачи данных достигает порядка 50 Мбит/с.
Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха и промышленной территории в южной и северной части Фролово, где сосредоточены крупные предприятия. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, на производственных объектах, торговых, образовательных, медицинских и спортивных учреждениях.
Как показывает big data оператора, c начала года объем потребляемого интернет-трафика в городе вырос на 17% в сравнении с первым кварталом прошлого года. В среднем ежемесячно абоненты во Фролово прокачивают 280 Тбайт, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по рыбной ловле в формате 4K Ultra HD в течение двух лет.
— Наши инженеры продолжают регулярно отслеживать нагрузку на сеть, чтобы определить места, где требуется усиление мобильного сигнала. Затем мы устанавливаем новые базовые станции или модернизируем оборудование в этих локациях. Сейчас обладатели сим‑карт МегаФона во Фролово могут без задержек скачивать до 5 фильмов и 10 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки, — рассказал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Фото: пресс-служба МегаФона
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneRJTigLPTs
Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия23.04.2025 16:31 Реклама
Телеком 23.04.2025 16:31 Реклама
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»17.04.2025 11:38 Реклама
Телеком 17.04.2025 11:38 Реклама
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компанию17.04.2025 10:46
Телеком 17.04.2025 10:46
МегаФон улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области16.04.2025 15:43 Реклама
Телеком 16.04.2025 15:43 Реклама
40% пользователей играют в игры на смартфонах в рабочее время – bigdata T215.04.2025 10:46 Реклама
Телеком 15.04.2025 10:46 Реклама
Защита Т2 от взлома аккаунтов: SMS-коды от Госуслуг и банка ВТБ будут поступать с задержкой10.04.2025 10:05 Реклама
Телеком 10.04.2025 10:05 Реклама
Волгоградские школьники проверили знания истории с видеокурсом «Диктант Победы» от «Ростелекома»04.04.2025 17:00 Реклама
Телеком 04.04.2025 17:00 Реклама
Заряди весну выгодой в билайне: комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связью04.04.2025 14:14 Реклама
Телеком 04.04.2025 14:14 Реклама
Клиенты Т2 могут бесплатно пользоваться безлимитным интернетом в Китае весь апрель03.04.2025 10:25 Реклама
Телеком 03.04.2025 10:25 Реклама
РКН приказал отслеживать все подключенные к интернету устройства02.04.2025 19:26
Телеком 02.04.2025 19:26
Билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries02.04.2025 12:14 Реклама
Телеком 02.04.2025 12:14 Реклама
T2 дарит скидку на MiXXS в честь дня рождения мультиподписки31.03.2025 17:52 Реклама
Телеком 31.03.2025 17:52 Реклама
Т2 делает бесплатной связь для клиентов в трех странах Юго-Восточной Азии28.03.2025 20:26 Реклама
Телеком 28.03.2025 20:26 Реклама
МегаФон модернизировал сеть на ключевых автомагистралях страны26.03.2025 13:19 Реклама
Телеком 26.03.2025 13:19 Реклама
Т2 и «Финуслуги» предлагают клиентам возможность оформить вклад по ставке 25% годовых26.03.2025 11:33 Реклама
Телеком 26.03.2025 11:33 Реклама