Телеком

МегаФон усилил 4G в городе на реке Арчеда Волгоградской области

Телеком 28.04.2025 10:25 Реклама
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28.04.2025 10:25 Реклама


Цифровые ресурсы, тяжёлое видео и миллионы фото стали загружаться быстрее в смартфонах и планшетах более 35 тысяч жителей города Фролово. Оператор установил в населённом пункте дополнительное телеком-оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения (4G). Теперь скорость передачи данных достигает порядка 50 Мбит/с.
Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха и промышленной территории в южной и северной части Фролово, где сосредоточены крупные предприятия. Использование высокочастотного диапазона позволило улучшить связь внутри зданий и сооружений различного назначения: в многоквартирных домах, на производственных объектах, торговых, образовательных, медицинских и спортивных учреждениях.
Как показывает big data оператора, c начала года объем потребляемого интернет-трафика в городе вырос на 17% в сравнении с первым кварталом прошлого года. В среднем ежемесячно абоненты во Фролово прокачивают 280 Тбайт, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по рыбной ловле в формате 4K Ultra HD в течение двух лет.
— Наши инженеры продолжают регулярно отслеживать нагрузку на сеть, чтобы определить места, где требуется усиление мобильного сигнала. Затем мы устанавливаем новые базовые станции или модернизируем оборудование в этих локациях. Сейчас обладатели сим‑карт МегаФона во Фролово могут без задержек скачивать до 5 фильмов и 10 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки, — рассказал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Фото: пресс-служба МегаФона
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneRJTigLPTs

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