Заморозки до -5º задержатся в Волгоградской области до 1 мая

Понижение температуры воздуха и на поверхности почвы ниже 0º С в Волгоградской области прогнозируется до 1 мая включительно. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

- Ночью и утром 30.04.2025 - 01.05.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1.. .-5º, - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Ранее, напомним, такой неблагоприятный прогноз был озвучен на 28 и 29 апреля. В минувшие выходные в результате резкого похолодания в некоторых районах Волгограда выпал град, а в Новоаннинском районе пошел снег.