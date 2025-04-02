Телеком

РКН приказал отслеживать все подключенные к интернету устройства

Телеком 02.04.2025 19:26
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02.04.2025 19:26


Операторы связи и провайдеры будут обязаны собирать и передавать данные о всех устройствах, которые подключаются к интернету. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ Роскомнадзора  опубликован сегодня, 2 апреля, на официальном интернет портале правовой информации РФ.

В 13-страничном документе описан порядок предоставления технических средств контроля, требования к таким средствам, а также к установке и эксплуатации технических средств контроля.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 1 апреля 2025 года.

Ранее проект этого приказа уже обсуждали федеральные СМИ. Так, «Ведомости» сообщали, что данная мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда. Также отмечалось, что теперь РКН сможет получить информацию об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России интернет-сайты.

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