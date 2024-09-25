Общество

Долг вместо славы: волгоградка попала в кредитную кабалу во время модельного кастинга

Общество 25.09.2024 20:59
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25.09.2024 20:59


В Волгограде не первую неделю зазывают горожан на кастинги популярных молодёжных сериалов. Многие жители областного центра не прочь попытать счастья в отборе, однако вместо славы и солидных гонораров организаторы просмотров вгоняют доверчивых горожан в долги. Как сообщает ИА «Высота 102», один из таких случаев произошёл с волгоградкой Сузанной Шеховцовой, которая 25 сентября вышла с одиночным пикетом к офису агентства «ETA».



Мечты сбываются? 

Встреча журналистов с Сузанной прошла сегодня прямо возле офиса по адресу: ул. Ленина, д. 12 в Центральном районе, куда девушку недавно пригласили на так называемый модельный кастинг. В агентстве «ETA» ее пообещали обучить необходимым навыкам и сделать портфолио из 21 фотографии. Вид ничем не примечательного офиса с крыльцом без вывески, камерами наблюдения, установленными по периметру входа, а также домофон со звонком уже навел на мысли, что сюда пускают только по договоренности.


- Я узнала о том, что у нас в городе проходят съемки сериала «Два холма» и кастинг, куда приглашались все желающие. Поскольку он бесплатный, я записалась. После кастинга представители агентства мне сказали, что хотели бы посотрудничать. Они расписали преимущества и пообещали бесплатно обучить всему, но добавили, что  нужны определенные вложения. Сумму сначала назвали небольшую -  9 тысяч рублей в месяц, на что я согласилась. Но тут же сумма возросла до 250 тысяч, - вспоминает 23-летняя волгоградка. 

Несмотря на то, что будущей модели не пояснили,  для чего нужны такие деньги, она согласилась, поддавшись на лесть и уговоры. 1 сентября, приехав в офис, под руководством сотрудников агентства девушка оформила кредитную карту на 115 тысяч рублей, после чего сумма была перечислена на счет организации. 


- Когда они увидели, что кредит оформили на меньшую сумму, которая изначально была названа, сотрудники переглянулись и сказали, что окажут тогда половину из обещанных услуг. Всё происходило очень быстро, я была одна, их - двое. Под таким давлением я оформила кредитную карту. После этого меня отвели к фотографу и визажисту – сделали мне макияж, пофотографировали и все. Когда я сообщила своему молодому человеку и маме про сотрудничество с агентством, они сразу же спросили, за что я заплатила такие деньги.  Но я и сама не смогла ответить на этот вопрос. Даже фотографии я в итоге не получила, - призналась девушка. 

Первые звоночки

По словам Сузанны, после того,  как кастинг подошел к концу, ее сразу же начали одолевать сомнения насчет правдоподобности мероприятия. Обеспокоенные родители также пытались отговорить дочь от этой идеи и убедили ее попытаться забрать деньги обратно. Вернувшись домой, девушка сразу начала искать в соцсетях информацию об агентстве. 


- Конечно же, я поняла, хоть и поздно, что связалась с сомнительными личностями, и перспектив в медиа сфере мне не светит.  По дороге домой позвонила в банк, объяснила ситуацию и попросила оспорить операцию. Также я позвонила фотографу, рассказала всё, и попросила не отдавать агентству мои снимки, чтобы услуга оставалась в статусе «оказанной не в полном объеме», и я могла вернуть свои деньги. Она вошла в мое положение и призналась, что у нее тоже возникли сомнения в законности того, что происходит в офисе. Отзывов и информации об этой организации я так и не нашла,- призналась Сузанна.

На следующий день, 2 сентября, модель приехала вместе со своим молодым человеком обратно в офис, чтобы попытаться расторгнуть договор и вернуть деньги, предварительно составив вместе с юристом заявление и получив необходимую консультацию. Но там подписать предложенное заявление отказались, пообещав, что передадут документ руководству и в течение 10 рабочих дней дадут ответ. Спустя обговоренное время ответ так и не был ими получен.

Последняя надежда

После нескольких самостоятельных попыток вернуть деньги девушка написала заявление в полицию и прокуратуру. Последним криком о помощи стало обращение в местные СМИ. Сузанна вместе с фотографом Маргаритой Клобуковой, которая так и не получила от организации гонорар за свою работу, решили устроить пикет возле офиса так называемого агентства «ETA». Таким способом, как пояснили девушки, они хотели помешать деятельности организации и предупредить потенциальных клиентов о проблемах, которые их здесь могут ожидать. В ответ на это сотрудники организации вызвали на место пикета полицию.


За несколько часов, которые девушки провели около офиса, им удалось встретить и отговорить от общения с сотрудниками агентства еще несколько человек, которых, как выяснилось, по той же схеме пригласили поучаствовать в кастинге и опробовать свои силы в этой сфере. После долгих попыток войти в офис вместе с журналистами им все-таки удалось пообщаться с кастинг-директором и по совместительству действующей моделью Алиной Куклиной.

В процессе недолгого диалога представитель агентства заявила, что договор с Сузанной был расторгнут в добровольном порядке, а возврат денежных средств невозможен, поскольку услуга была оказана в полном объеме.


-Мы работаем по договору, у нас множество различных проектов, которые вы можете увидеть в Интернете и соцсетях. Возврат денежных средств идет, если услуг клиенту не оказано. Тогда да, мы возвращаем все деньги, - пояснила сотрудница.

На вопрос корреспондента о том, почему не были в таком случае возвращены деньги Сузанне, девушка не смогла ничего ответить.

Видео: Алексей Костяков / V102.RU

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