



В Волгограде с 19 по 21 апреля прошел ежегодный традиционный турнир памяти мастера спорта СССР, игрока легендарной команды «Аквариус» и главного тренера клуба «Волжанин-ГЭС» Евгения Анатольевича Тарана, ушедшего из жизни в 2015 году. Победителем турнира, матчи которого прошли на площадке ВГАФК, стали хозяева из Волгоградской академии «Титаны», сообщает ИА «Высота 102».

Данные состязания среди коллективов, составленных из спортсменов 2012 и 2013 годов рождения, приобрели статус международных благодаря приезду команды «Барсы Джуниор» из казахстанского города Атырау. Также участие в турнире приняли дружины из Краснодара, Анапы и Сызрани. Еще одной волгоградской командой на соревнованиях стала спортшкола №12 под руководством специалиста Андрея Белоусова.





«Титаны» уступили землякам из СШ 12, но затем подопечные Сергея Рыбалкина поочередно обыграли оппонентов из Краснодара, Сызрани и Республики Казахстан. Выигрышные результаты позволили «Титанам» стать триумфаторами домашних соревнований. Серебро завоевали казахстанские баскетболисты, а тройку призеров замкнул краснодарский «Локо баскет». Также организаторы определили победителей в индивидуальных номинациях и наградили юных спортсменов специальными призами.

Победители конкурсов:

Штрафные броски - Туголуков Андрей «СШОР 2» г.Сызрань

Дальние броски - Щербинин Александр «СШ 12» Волгоград

Конкурс с конвертами - Соловьев Александр «Локо баскет» г.Краснодар





Лучший игрок в команде:

Лагутин Семен - «СШ 12» Волгоград

Ларионов Тимофей - «Жара» г.Анапа

Воронцов Богдан - «Барсы Джуниор» г.Атырау

Востриков Демид - «Локо старт» г.Краснодар

Денисов Михаил - «СШОР 2» г.Сызрань

Семенов Игорь - «Титаны» г.Волгоград

Символическая пятерка турнира:

Лучший защитник - Матвей Быков «Жара» г.Анапа

Лучший атакующий защитник - Ануфриев Александр «Локо старт» г.Краснодар

Лучший тяжелый форвард - Демеев Ибрагим «Барсы Джуниор» г.Атырау

Лучший легкий форвард - Софьин Семен «СШОР 2» г.Сызрань

Лучший центровой - Шевченко Максим «Титаны» г.Волгоград

MVP турнира - Курманов Павел «Титаны» г.Волгоград





19 апреля состоялась церемония открытия турнира, в которой приняли участие директор академии «Титаны» Алексей Бандурин, депутат государственной думы Алексей Волоцков и директор СШОР по баскетболу Луганска Виктор Бирюков. Спикеры добрым словом вспомнили именитого спортсмена и пожелали юным баскетболистам удачи в турнире и последующей карьере. Так совпало, что 19 апреля день рождения отметил Алексей Бандурин, которому известный в прошлом спортсмен, а сейчас президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прислал благодарственное письмо за вклад в развитие интерактивного баскетбола и баскетбольного двоеборья в Волгоградской области.

Сергей Рыбалкин играл в «Аквариусе» вместе с Евгением Тараном, а затем выступал под его руководством в клубе «Волжанин-ГЭС» из Волжского. Сергей Николаевич в интервью корреспонденту сайта V102.RU рассказал о своем товарище.

- У нас имелась братская связь. Мы в «Аквариусе» были знакомы, а стали плотнее общаться уже после моего отъезда из подмосковного «Динамо». Женя был инициатором моего возвращения в Волгоградскую область и перехода в волжскую команду. С того момента мы очень близко дружили. Таран мог быть мягким или жестким. Он не был резким. Мог сказать правду в лицо. Никогда не любил подлости и сам никогда их не делал. Был порядочным другом и отцом. Он достаточно сильно физически был подготовлен. С большими плечами проходить Женю было практически невозможно. К сожалению, из-за проблем со здоровьем и ранней смерти он не успел полностью реализовать себя в тренерской карьере. Но свой значительный след в истории он оставил. В первую очередь - о Евгении Таране говорят с любовью, как о человеке,- отметил специалист.





Сергей Рыбалкин подвел итоги турнира и для своей команды.

- С третьей попытки снова выиграли этот турнир. Последний раз побеждали в 2022 году, но тогда на соревнованиях участвовали всего четыре команды, в том числе две из Волгограда. Потом мы активизировались в плане приглашения топовых соперников. Уровень сопротивления повысился - стало тяжелее. Получили хороший опыт. Редко бываю полностью довольным своими подопечными, но в игре с «Барсами» ребята сыграли практически идеально. Этот турнир у нас уже 14-й с августа прошлого года. 70 игр за 9 месяцев - во взрослой НБА в Америке проводят за год по 82 матча. А у нас еще соревнования в Москве предстоят. Поэтому в этом году дал возможность поиграть как можно большему количеству баскетболистов. Они истощились психологически и физически из-за длинного сезона. При этом ребята для своих болельщиков сыграли очень достойно,- подчеркнул Сергей Николаевич.





Тренер команды «Локо баскет» из Краснодара Александр Северов остался доволен уровнем организации соревнований.

- В Волгограде участвуем в соревнованиях довольно часто. Это не первый наш турнир. Организация состязаний памяти Евгения Тарана на очень высоком уровне. За это надо сказать спасибо всем организаторам и участникам. Большое количество наград, конкурсы на качественном уровне. В Сочи были на турнире вместе с «Титанами». Там обменялись номерами и получили приглашение приехать в Волгоград. Сильное впечатление произвели «Титаны», волгоградская команда из игроков 2012 года рождения и коллектив из Казахстана. Получилась рубка между этими соперниками. Друг у друга выиграли. Это показывает, что есть настрой, мотивация, желание сражаться за победу. Это очень круто. Всегда ходим на Мамаев курган. Волгоград в апреле шикарен. Теплый и зеленый город, который заметно преобразился. С удовольствием сюда еще вернемся,- рассказал Александр.





Тренер СШ 12 Андрей Белоусов поделился впечатлениями от турнира.

- Очень рады, что получили возможность поучаствовать в турнире памяти известного баскетболиста и мастера спорта СССР Евгения Тарана. Для нас это очень хороший опыт, прекрасные команды и здоровая конкуренция. Не всегда получается сыграть с командами из соседних государств, а сейчас выпала такая отличная возможность. С Казахстаном было очень интересно сыграть. Увидели свои недостатки и ошибки, над чем дальше работать. Самый напряженный матч получился. Казахстан преподнес нам хороший урок. Такой турнир очень нужен для развития баскетбола. И для того, чтобы родители приводили своих детей в баскетбол. Для ребенка это один из самых важных видов спорта. Он развивает скорость, мышление, работу рук и ног. Даже просто для здоровья. Лично не был знаком с Евгением Анатольевичем. Но всегда посещал матчи и болел за «Аквариус». Смотрел на Тарана снизу вверх. Для меня он был одним из кумиров волгоградского баскетбола, - отметил Андрей Белоусов.

Игрок «Титанов» Павел Курманов рассказал о своей смелой мечте.





- Доволен своей игрой, что стал MVP и что мы выиграли турнир. Победили за счет командой работы и отличного коллектива. Хочу стать звездой, в будущем попасть в НБА, если это будет возможно,- заявил юный спортсмен.

Тренер из Ессентуков Евгений был другом Евгения Тарана. Он привез своего сына Максима Шевченко, выступавшего за «Титанов», на состязания в Волгоград.

- Евгений Анатольевич был мировой мужик, очень позитивный. Только самые положительные воспоминания о нем. Сколько езжу на турниры - ничего подобного не видел. Призы, условия, отношение к детям, у которых горят глаза. Прекрасный город, погода, все достопримечательности в преддверии Дня Победы. Организация турнира памяти Евгения Тарана - пять из пяти. Победил сильнейший. У Казахстана были постарше игроки. Все бились, старались, проявили характер. Думаю, большое будущее у «Титанов» с таким отличным отношением к делу у руководства, тренеров и баскетболистов. У академии амбициозные планы по развитию. Чем больше таких соревнований, тем быстрее ребята будут расти, - отметил Евгений.





Участники соревнований, получившие бесценный опыт и призы, разъехались с позитивным настроем. А следующая встреча не за горами - турнир памяти Евгения Тарана пройдет и в следующем году.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев