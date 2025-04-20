Спорт

Волгоградский «Спартак» вышел в финал чемпионата РФ по водному поло

Спорт 20.04.2025 13:30
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20.04.2025 13:30


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух домашних матчах полуфинала Суперлиги обыграли астраханское «Динамо-СШОР» со счетом 7:6 и 5:3 и выиграли серию - 3:1. В финале турнира красно-белые встретятся с казанским «КОС-Синтезом», сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в Астрахани на прошлой неделе соперники обменялись выигрышами в серии до трех побед. Поэтому волгоградцам предоставился шанс оформить выход в следующий раунд в родном бассейне. В первом матче счет открыли гости. Затем сравнял Максим Шулев в большинстве, а в начале второй четверти Константин Шейкин вывел хозяев вперед. По итогам двух периодов «Спартак» лидировал - 4:2.

К старту заключительной восьмиминутки астраханцы уступали «минус два», однако динамовцы не только отыгрались, но и получили преимущество после точного броска Егора Емельянова. Теперь уже красно-белые оказались в роли догоняющих. В концовке поединка капитан хозяев Михаил Рудай отличился, а в последней атаке Владимир Нежинский поразил ворота и принес команде волевую победу - 7:6. Таким образом, подопечным Владимира Карабутова для выхода в финал оставалось выиграть еще одну встречу.


В следующем матче волгоградский ватерполист Михаил Иванков открыл счет. Во втором периоде Егор Емельянов сравнял. Затем до перерыва результативными попаданиями обменялись команды - Владимир Нежинский и Тимур Сыкалов поразили цели. Счет снова стал ничейным - 2:2. В третьей четверти забросили только спартаковцы - Константин Шейкин и Тимур Шайхутдинов по разу.

В последней восьмиминутке Тимур Сыкалов сократил открыв, а затем Михаил Рудай получил красную карточку и удаление. Красно-белые, оставшись без своего капитана, не только удержали преимущество, но и развили его - очередной мяч в поединке оформил Сергей Буланаев. Итог - 5:3 - победа «Спартака» и завершенная серия в свою пользу со счетом 3:1.

Таким образом, «Спартак-Волгоград» вышел в финал мужской Суперлиги, где ему будет противостоять принципиальный соперник - казанский «КОС-Синтез». Клуб из Татарстана уверенно прошел столичный «Восток» - 3:0. Первые матчи финальной серии до трех побед пройдут в казанском бассейне 2 и 3 мая.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

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