Расследования

Бастрыкин заступился за покусанного собаками 8-летнего волгоградца

Расследования 18.04.2025 19:40
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18.04.2025 19:40


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на происшествие с нападением собак на 8-летнего мальчика в Волгограде, передает V102.RU.

Как сообщает СК России, ребенка собаки покусали в Красноармейском районе Волгограда. Об этом происшествии сообщила мама несовершеннолетнего.

По словам женщины, в районе это уже не первый случай, связанный с проявлением агрессии животных в отношении людей. СУ СК России по Волгоградской области начал проверку.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Буравцову Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад, - сообщили в пресс-службе СКР.

Фото из архива V102.RU

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