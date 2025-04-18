Почти сутки в Волгограде невозможно пополнить онлайн транспортную карту «Волна». Об этом V102.RU сообщили местные жители, которые с четверга пытаются положить деньги через мобильное приложение в банке или на официальном сайте транспортной карты «Волна».

- Со вчерашнего дня пытаюсь положить деньги на карту всеми возможными дистанционными способами и безрезультатно. В мобильном приложении банка операция не проходит. Через СПБ на сайте транспортного оператора vlg-tk.ru также выдает ошибку, - сообщила информагентству жительница Волгограда Ольга.

Напомним, что оператором проекта транспортной карты в Волгограде является ООО «Сити транспорт Групп–Поволжье».

В компании подтвердили, что пополнить карту «Волна» пока действительно дистанционно нельзя.

- Проводятся технические работы, - пояснили в компании.

По предварительным данным, работы продлятся еще пару часов. Пополнить карту онлайн можно будет после обеда.

Коллаж V102.RU