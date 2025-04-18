Транспорт

Волгоградцы столкнулись с невозможностью пополнить транспортную карту «Волна»

Транспорт 18.04.2025 10:59
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18.04.2025 10:59


Почти сутки в Волгограде невозможно пополнить онлайн транспортную карту «Волна». Об этом V102.RU сообщили местные жители, которые с четверга пытаются положить деньги через мобильное приложение в банке или на официальном сайте транспортной карты «Волна».

- Со вчерашнего дня пытаюсь положить деньги на карту всеми возможными дистанционными способами и безрезультатно. В мобильном приложении банка операция не проходит. Через СПБ на сайте транспортного оператора vlg-tk.ru также выдает ошибку, - сообщила информагентству жительница Волгограда Ольга.

Напомним, что оператором проекта транспортной карты в Волгограде является ООО «Сити транспорт Групп–Поволжье». 

В компании подтвердили, что пополнить карту «Волна» пока действительно дистанционно нельзя.

- Проводятся технические работы, - пояснили в компании. 

По предварительным данным, работы продлятся еще пару часов. Пополнить карту онлайн можно будет после обеда. 

Коллаж V102.RU

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