Автомобиль столкнулся с поездом в Волгоградской области

ДТП произошло утром 18 апреля на железнодорожном переезде между станциями Карповская и Прудбой в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Приволжской железной дороги, в 7:39 водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6615 «Волгоград I – Суровикино».

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, - рассказали в ПривЖД.

Пригородный поезд «Волгоград I – Суровикино» вскоре смог продолжить движение. Отставание от графика составило 17 минут.