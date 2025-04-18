Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Волгоградской области

Происшествия 18.04.2025 09:49
0
18.04.2025 09:49


ДТП произошло утром 18 апреля на железнодорожном переезде между станциями Карповская и Прудбой в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Приволжской железной дороги, в 7:39 водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6615 «Волгоград I – Суровикино».

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, - рассказали в ПривЖД. 

Пригородный поезд  «Волгоград I – Суровикино» вскоре смог продолжить движение. Отставание от графика составило 17 минут.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.04.2025 10:11
Происшествия 18.04.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:58
Происшествия 18.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 08:30
Происшествия 18.04.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 16:37
Происшествия 17.04.2025 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 12:48
Происшествия 17.04.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.04.2025 10:06
Происшествия 17.04.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 19:52
Происшествия 16.04.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 15:21
Происшествия 16.04.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 14:46
Происшествия 16.04.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:44
Происшествия 15.04.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:10
Происшествия 15.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 15:49
Происшествия 15.04.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 14:08
Происшествия 15.04.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 12:29
Происшествия 15.04.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 11:08
Происшествия 15.04.2025 11:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:11
В Волжском велосипедист угодил под колеса иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Волгограде ночью сгорела летняя терраса около «Restobar Монро»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Автомобиль столкнулся с поездом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Андрей Бочаров обсудил сотрудничество с инвесторами из БеларусиСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде закрыли для пешеходов наземный переход у СТ «Ул. Комсомольская»Смотреть фотографии
08:30
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трех трамваевСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом рыбака оштрафовали на 2 тысячи за 3 судаковСмотреть фотографии
07:20
Суд обязал сельскую школу в Волгоградской области заменить старую мебельСмотреть фотографии
06:59
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синара» - ЦСКА в 1/4 финала СуперлигиСмотреть фотографии
06:59
Итоги работы Общества «Динамо» подвели в МосквеСмотреть фотографии
06:30
Арбитраж в Волгограде обязал три сельских поселения «раскошелиться» за водуСмотреть фотографии
21:50
На Набережной Волгограда зажгли полторы тысячи свечейСмотреть фотографии
21:33
Краснокнижные цветы распустились в степях под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:07
Стипендии волгоградским студентам проиндексировали в 1,04 разаСмотреть фотографии
20:33
В Волжском освободили из «плена» 9 инвалидовСмотреть фотографии
19:57
«Я детей спасал»: многодетного отца-одиночку из Волгоградской области обвинили в дезертирстве с СВО и дали 5 летСмотреть фотографии
19:25
Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублейСмотреть фотографии
18:42
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Волжского на стоимость проездаСмотреть фотографии
18:29
Путин назначил пятерых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:56
Росавиация сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:31
Два самолета приземлились в Саратове из-за закрытия аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
Суд защитил волгоградских дачников в споре с прокуратуройСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде заключили под стражу избившего посетителя шашлычной бородачаСмотреть фотографии
17:19
Волгоградцам вернули 720 млн рублей налоговых вычетов: смотрим, как это работаетСмотреть фотографии
16:41
Волгоградские диспетчеры аэропорта получат позывной «Сталинград» на три дняСмотреть фотографии
16:37
Под Волгоградом домашняя кошка принесла с прогулки смертельный вирусСмотреть фотографии
16:24
Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУСмотреть фотографии
16:04
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой ПобедыСмотреть фотографии
14:58
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
 