В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Алексеем Павленко

В Еланском районе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Алексея Павленко. Как сообщает ИА «Высота 102», печальная новость распространяется в местных пабликах.
Алексею Павленко было 34 года. Он погиб 31 марта 2025 года, не дожив меньше месяца до своего дня рождения.
- Верный, надёжный, настоящий друг, любимый и любящий сын, муж, отец! Он всегда выделялся своей добротой и отзывчивостью. Улыбчивый и жизнерадостный, умеющий ценить и дорожить! Он хотел, чтобы война скорее закончилась, поэтому добровольно пошёл помогать СВОим,
- пишут его друзья в соцсетях.
Похоронят Алексея Павленко завтра, 13 апреля, в селе Терновое.
Фото Елань новост t.me