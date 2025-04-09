



В Волгограде студенты Волгоградского госинститута искусств и культуры (ВГИИК) выступили с опровержением фейка, который распространил телеграм-канал «Остров свободы», о гибели одной из учащихся. Как сообщает ИА «Высота 102», 22-летняя девушка была найдена повешенной 20 марта, а спустя три недели после трагедии авторы упомянутого канала обвинили в ее смерти преподавательский состав института.

В частности, в опубликованном сегодня посте сообщается о том, что студентку якобы подтолкнули на тяжелое решение постоянные придирки со стороны преподавателей. Более того, выдавая эту информацию как данность, создатели телеграм-канала публично обвинили в смерти девушки конкретных людей. Однако, со слов студентов ВГИИК, ничего общего с действительностью это сообщение не имеет.

– То, что написано, очень грубо и настоящая клевета, – заявила ИА «Высота 102» одна из студенток, которая учится на том же факультете, что и погибшая девушка. – У Елены (имя изменено, – Прим.ред.) было не много друзей, но мы всегда с ней приятельски общались. Улыбчивая. Но она не любила рассказывать о себе, о своей семье или личных отношениях. Если речь и заходила, отвечала нам: «Это личное». Она абсолютно не создавала впечатления человека, у которого могли быть какие-то серьезные проблемы, которые могли бы привести к трагедии.

Отвечая на главный вопрос – были ли у студентки проблемы в отношениях с преподавателями, однокашники утверждают, что нет.

– В процессе учебы у всех время от времени бывают трудности. Но такого, чтобы кто-то из преподавателей к ней предвзято относился, такого не было, – делятся учащиеся ВГИИК. – Тем более, нельзя говорить, что кто-то ее унижал и мог довести до суицида. А сотрудница, которую называют по фамилии в этом канале и представляют почему-то деканом, давно и не работает на этом посту. В общем, от начала и до конца – всё неправда.

– Да и вообще – какими людьми надо быть, чтобы трепать сейчас имя Лены, сводя, похоже, личные счеты с преподавали вуза? – задаются вопросом студенты.

В правоохранительных органах, куда также обратились за разъяснениями корреспонденты ИА «Высота 102», сообщили, что по факту смерти студентки ВГИИК была проведена проверка. В итоге к этому дню принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Добавим, что, согласно сообщению «Острова свободы», похороны студентки должны состояться на днях. На деле с ней простились еще в марте.