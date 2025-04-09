Горы поддельного творога нашли на молзаводе под Волгоградом

Россельхознадзор уличил АО «Молсыркомбинат Волжский» в производстве фальсифицированного творога. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении, поводом для внеплановой проверки предприятия стали результаты проб творога, отобранные в одном из социальных учреждений Астраханской области. Специалисты обнаружили в твороге 9%-й жирности растительные масла и жиры на растительной основе. При этом на маркировке продукции производителем было указано, что творог изготовлен из молока нормализованного.

Расследование показало, что предприятие выработало 379,7 кг творога 9%. В дальнейшем продукция была направлена на территорию Волгоградской и Астраханской областей. В адреса получателей и производителя фальсифицированной продукции межрегиональным управлением по Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и республике Калмыкия направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства. Кроме того, информация поступила в правоохранительные органы, ФНС, ФАС, Роспотребнадзор, Центр развития перспективных технологий, комитет ветеринарии, комитет образования и науки, комитет здравоохранения, комитет физической культуры и спорта и главам муниципальных образований для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции.

Декларация о соответствии на некачественную продукцию отозвана. Производителю продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

При проведении внеплановой выездной проверки подтвердилось, что при производстве массовая доля белка и жира в сырье оказалась ниже массовой доли белка и жира в вырабатываемой продукции. Это свидетельствует об использовании сырья неизвестного происхождения, подчеркнули в ведомстве. Материалы дела о нарушении технического регламента направлены в суд.

Также в ходе проверки в камере готовой продукции были обнаружены 370 килограммов молока с авансовой датой выработки. По данному факту в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрение постановлений о привлечении к административной ответственности назначено на 15 апреля 2025 года.