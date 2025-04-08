Происшествия

В Волгограде наезд на пешеходов под проливным дождем попал на видео

Происшествия 08.04.2025 10:41
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08.04.2025 10:41


В Центральном районе Волгограда водитель легкового автомобиля «Лада Калина» грубо нарушил ПДД и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №4 по улице Советская. Происшествие записали камеры видеонаблюдения.



На записи видно, что под дождем дорогу переходят двое - парень и девушка. В них врезается легковушка, водитель которой при совершении поворота налево почему-то не стал притормаживать перед пешеходным переходом.

Установлено, что молодые люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка упала на проезжую часть. С травмами ее доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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