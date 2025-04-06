



5 апреля в Ленинском районе Волгоградской области сразу четыре человека пострадали в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на территории посёлка Коммунар улетел в кювет легковой автомобиль.

- В 16:25 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», двигаясь по грунтовой дороге со стороны ул. Пионерская в сторону степной части п. Коммунар, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отметим, пострадали в аварии как водитель машины, так и трое его пассажиров. Все они были госпитализированы в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»