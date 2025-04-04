Шутника из Волгоградской области оштрафовали за ложный вызов полиции

Житель Палласовского района привлечен к административной ответственности за ложный звонок, который был сделан в службу 112.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области, 28 февраля 2025 года мужчина распивал спиртное в гостях у своего товарища. В ходе застолья он решил «развлечься» - позвонил на тревожный телефон и заявил, что соседи через стенку якобы громко шумят и не дают спать. Однако приехавшие сотрудники полиции уличили «шутника» в обмане.

Постановлением Палласовского суда, не вступившем в законную силу, мужчина оштрафован на 1 тысячу рублей.