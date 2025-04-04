Ущерб после крушения танкеров в Черном море оценили в 84,9 млрд рублей





Росприроднадзор 4 апреля назвал сумму ущерба, причиненного окружающей среде в результате крушения танкеров в Керченском проливе. По данным Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, загрязнившие Черное море компании должны возместить сумму в размере 84 943 948 679 рублей.

– Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» - ООО «Кама Шиппинг» - составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей, – говорится в официальном сообщении Росприроднадзора.

При этом уточняется, что полностью выплатить компенсации компании должны в течение месяца. Если в добровольном порядке организации не возместят ущерб, Росприроднадзор обратиться с соответствующими требованиями в суд.

Напомним, что экологическая катастрофа произошла в Черном море в декабре 2024 года. В результате тонны мазута оказались в акватории Черного море. Выброшенные на берег нефтепродукты стали причиной гибели флоры и фауны.

Устранение последствий разлива мазута продолжается до сих пор.

Фото волгоградского общества «Динамо» / t.me