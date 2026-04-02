Волгоградец заплатит 1 тысячу за тягу к полицейской форме





За незаконное ношение формы сотрудника полиции 33-летний волгоградец оштрафован Дзержинским судом на 1 тысячу рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, мужчина привлек внимание полицейских роликом, который он снял в январе этого года на шоссе Авиаторов и выложил в соцсети.

Видеооператор был в куртке с символикой МВД России с опознавательными знаками «ДПС» и шевроном «полиция». Выяснилось, что отношения к правоохранительным органам волгоградец не имел. А форменную куртку он приобрел на маркетплейсе.