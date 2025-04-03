Крупный пожар тушат в Заволжье напротив Волгограда

Происшествия 03.04.2025 13:29
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03.04.2025 13:29
На поднимающийся черный дым в Заволжье обратили внимание жители Волгограда днем 3 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, очаг пожара находится в районе города Краснослободск.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в Среднеахтубинском районе днем в четверг произошло возгорание камыша. По данным ведомства, в настоящее время на месте возгорания работают пожарные расчеты.
Напомним, что накануне, 2 апреля, в Дзержинском районе был потушен пожар в камышовых зарослях. Сегодня камыши также горели в Волжском.
Фото V102.RU
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