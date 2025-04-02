В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в камышах

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 2 апреля, произошел ландшафтный пожар/ Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, черный дым поднялся в районе частного сектора на Ангарском. Видно было и открытое пламя.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило около семи вечера.
- Горел камыш на площади 1000 кв. м. Пожарные расчеты 21-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 19:14. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается,
- заявили в ведомстве.
Фото читателей V102.RU