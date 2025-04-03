Расследования

Задержанного ФСБ волгоградца осудили за поддержку терактов в Белгороде и Брянске

Расследования 03.04.2025 12:06
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03.04.2025 12:06


В Ростове-на-Дону житель Волгограда выслушал приговор Южного окружного военного суда по уголовному делу о публичном оправдании террористической деятельности. Задержанного ранее оперативниками УФСБ России по Волгоградской области 35-летнего волгоградца приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. После освобождения на протяжении еще двух лет ему запрещено администрирование сайтов и групп в Интернете. 

Как сообщили в пресс-службе волгоградского управления ФСБ России, волгоградец был задержан за комментарий, опубликованный на видеохостинге. 

– В своем сообщении волгоградец поддерживал и оправдывал диверсионно-террористические атаки, совершенные военизированным националистическим объединением «Русский добровольческий корпус»* в марте и мае 2023 года на территории Брянской и Белгородской областей, – уточняют УФСБ России по Волгоградской области.

Следственным отделом Управления в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России.

Приговор Южного окружного военного суда в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленные законодательством сроки.  

*РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена

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