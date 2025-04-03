



В Ростове-на-Дону житель Волгограда выслушал приговор Южного окружного военного суда по уголовному делу о публичном оправдании террористической деятельности. Задержанного ранее оперативниками УФСБ России по Волгоградской области 35-летнего волгоградца приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. После освобождения на протяжении еще двух лет ему запрещено администрирование сайтов и групп в Интернете.

Как сообщили в пресс-службе волгоградского управления ФСБ России, волгоградец был задержан за комментарий, опубликованный на видеохостинге.

– В своем сообщении волгоградец поддерживал и оправдывал диверсионно-террористические атаки, совершенные военизированным националистическим объединением «Русский добровольческий корпус»* в марте и мае 2023 года на территории Брянской и Белгородской областей, – уточняют УФСБ России по Волгоградской области.

Следственным отделом Управления в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России.

Приговор Южного окружного военного суда в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленные законодательством сроки.

*РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена