Скорая помощь на ул. Землячки в Волгограде попала в массовое ДТП с пятью авто





3 апреля в Дзержинском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», недалеко от Больничного комплекса скорая ехала на выезд со включёнными сигналами и попала в аварию с пятью легковыми автомобилями.

- В 7:35 напротив дома № 82 «г» по ул. Землячки произошло столкновение автомобилей Ford, Hyundai, Kia, BYD и двух автомобилей Renault, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП обошлось без жертв. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. На участке, где произошло столкновение, осложнено автомобильное движение. По информации сервиса «Яндекс Карты», затор растянулся уже на один километр.

ИА «Высота 102» запросило информацию в облздраве о том, находился ли в салоне скорой помощи пациент в момент дорожно-транспортного происшествия.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области