В Волгоградской области расчистят 12 километров реки Торгун





В Волгоградской области до конца года разработают проект расчистки 12-километрового участка реки Торгун. Как сообщили V102.RU в областной администрации, это позволит оживить засушливые участки в Палласовском и Старополтавском районах.

Сейчас важная артерия находится в плачевном состоянии из-за заиления и большого количества камыша. Это же привело к сокращению флоры и фауны, а также обеднению прибрежно-водных природных комплексов.

В связи с этим было принято решение обследовать территории для дальнейшей расчистки наиболее заиленных участков на территории города Палласовки, сел Старая Иванцовка и Савинка.

- Работы по восстановлению будут включать расчистку от древесно-кустарниковой растительности, донных отложений и мусора, скашивание тростника. Приступить к работам планируется уже в следующем году, - добавили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области