Федеральные новости

Соцвыплаты мобилизованным будут назначать без приказа командира

Федеральные новости 01.04.2025 10:25
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01.04.2025 10:25


Минобороны предложило устанавливать ежемесячную соцвыплату мобилизованным без приказа командира воинской части. Как сообщает V102.RU, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

Так, изменения затронут Порядок осуществления социальных выплат гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Из него предлагается исключить пункт №5, который предписывает назначать данные выплаты командирам воинских частей, а также руководителям организаций Вооруженных Сил. 

Также в проекте приказа уточняется и порядок соцвыплат семьям, чьи мобилизованные родственники попали в плен или пропали без вести. Согласно документу, сначала выплата будет положена в равных долях супруге, совершеннолетним детям, опекунам и попечителям, либо усыновителям несовершеннолетних детей мобилизованного. Если же военнослужащий не состоял в браке и не имел детей, то выплаты переходят его родителям также в равной доле. 

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