Расследования

Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погиб

Расследования 29.03.2025 09:40
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29.03.2025 09:40


Жуткая трагедия разыгралась в Городищенском районе  накануне, 28 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в хуторе Варламов 25-летний водитель сбил двоих подростков, один из которых погиб на месте.
Смертельное ДТП случилось около девяти часов вечера. Водитель на семерке на улице Центральная, который двигался в сторону поселка Котлубань,  совершил наезд на 16 и 14-летних несовершеннолетних, которые двигались по краю проезжей части дороги в попутном направлении, после чего скрылся.
В результате ДТП 16-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 14-летний пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан - его нашли у него дома. Мужчина доставлен в подразделение полиции.
СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП в Городищенском районе.
Выяснилось, что водитель был пьян.  В настоящее время мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото СУ СК по Волгоградской области

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