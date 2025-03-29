Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погиб

В результате ДТП 16-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 14-летний пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан - его нашли у него дома. Мужчина доставлен в подразделение полиции.
СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП в Городищенском районе.
Выяснилось, что водитель был пьян. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото СУ СК по Волгоградской области