Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погиб





Жуткая трагедия разыгралась в Городищенском районе накануне, 28 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в хуторе Варламов 25-летний водитель сбил двоих подростков, один из которых погиб на месте. Жуткая трагедия разыгралась в Городищенском районе накануне, 28 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в хуторе Варламов 25-летний водитель сбил двоих подростков, один из которых погиб на месте.

Смертельное ДТП случилось около девяти часов вечера. Водитель на семерке на улице Центральная, который двигался в сторону поселка Котлубань, совершил наезд на 16 и 14-летних несовершеннолетних, которые двигались по краю проезжей части дороги в попутном направлении, после чего скрылся.В результате ДТП 16-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 14-летний пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, у него диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан - его нашли у него дома. Мужчина доставлен в подразделение полиции.СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП в Городищенском районе.Выяснилось, что водитель был пьян. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.