ВС РФ возложил бремя оплаты ЖКХ за несовершеннолетних собственников на их родителей

Верховный суд России указал, что родители должны платить по коммунальным счетам за несовершеннолетних детей, которые являются собственниками имущества.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, оплачивать ЖКХ взрослые обязаны до совершеннолетия своих детей.

- В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания, - уточнили в судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, но если денег на оплату не хватает, то в этом плане им обязаны помогать родители.