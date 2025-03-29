Обрадованный родственник приехал в Самару, где родственник передал ему 3 миллиона рублей для закупки моркови на одной из овощебаз в Городищенском районе. Партию товара дальнобойщик должен был привезти в Самару.
Во время поездки водитель остановился в городе Жигулёвске возле продуктового магазина, где заметил банкомат. Вспомнив, что на его телефоне установлено приложение для ставок на спорт, он взял часть денег, принадлежавших родственнику, и перевел их на свою банковскую карту. Сделав пять ставок подряд, он проиграл в общей сложности 505 000 рублей.
Осознав, что потратил чужие деньги, мужчина решил обмануть своего родственника. Подсудимый оставил грузовой тягач на обочине 940-го километра федеральной автодороги Р-22 «Каспий», а затем добрался до Волгограда на попутной машине. Вспомнив, что оставил в кабине тягача свой сотовый телефон, он купил новый аппарат вместе с портативным аккумулятором на сумму 46 000 рублей, использовав деньги родственника. Опоздав на автобус до Москвы, дальнобойщик решил доехать до города Михайловка на такси. Естественно, и этот «банкет» был тоже на чужие деньги. По дороге его задержали сотрудники полиции на стационарном посту ДПС. У него было обнаружено и изъято 2 444 600 рублей.
На суде мужчина признал свою вину. Он проведет два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области