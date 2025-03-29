Расследования

Под Волгоградом осудили игромана-дальнобойщика, проигравшего деньги на морковку

Расследования 29.03.2025 14:06
0
29.03.2025 14:06


Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор 43-летнему мужчине, который нанялся дальнобойщиком, чтобы перевезти овощи, а в итоге проиграл часть денег и пытался скрыться с оставшимися.
Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, 43-летний мужчина в сентябре 2024 года уговорил своего родственника помочь ему заработать. Тот пошел навстречу и предложил ему заняться перевозкой овощей на грузовике.
Обрадованный родственник приехал в Самару, где родственник передал ему 3 миллиона рублей для закупки моркови на одной из овощебаз в Городищенском районе. Партию товара дальнобойщик должен был привезти в Самару.
Во время поездки водитель остановился в городе Жигулёвске возле продуктового магазина, где заметил банкомат. Вспомнив, что на его телефоне установлено приложение для ставок на спорт, он взял часть денег, принадлежавших родственнику, и перевел их на свою банковскую карту. Сделав пять ставок подряд, он проиграл в общей сложности 505 000 рублей.
Осознав, что потратил чужие деньги, мужчина  решил обмануть своего родственника. Подсудимый оставил грузовой тягач на обочине 940-го километра федеральной автодороги Р-22 «Каспий», а затем добрался до Волгограда на попутной машине. Вспомнив, что оставил в кабине тягача свой сотовый телефон, он купил новый аппарат вместе с портативным аккумулятором на сумму 46 000 рублей, использовав деньги родственника. Опоздав на автобус до Москвы, дальнобойщик  решил доехать до города Михайловка на такси. Естественно, и этот «банкет» был тоже на чужие деньги.
По дороге его задержали сотрудники полиции на стационарном посту ДПС. У  него было обнаружено и изъято 2 444 600 рублей.
На суде мужчина признал свою вину. Он проведет два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.03.2025 09:40
Расследования 29.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 18:25
Расследования 28.03.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 14:07
Расследования 28.03.2025 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 11:20
Расследования 28.03.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 10:34
Расследования 28.03.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 10:15
Расследования 28.03.2025 10:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 09:57
Расследования 28.03.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 08:20
Расследования 28.03.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2025 06:51
Расследования 28.03.2025 06:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 20:01
Расследования 27.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 12:12
Расследования 27.03.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 09:59
Расследования 27.03.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 09:26
Расследования 27.03.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2025 08:51
Расследования 27.03.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2025 15:34
Расследования 26.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:15
«Ругаться не перестали. Но ушли в домовые чаты»: волгоградцы – о бесконечном ремонте соседейСмотреть фотографии
16:44
12-летний волгоградец спел на сцене с легендарным Владимиром КузьминымСмотреть фотографии
16:14
В Урюпинске скончалась бывший директор лицея Валентина ВавиловаСмотреть фотографии
15:27
Цена позора. В Котово бракодела заставили отремонтировать рассыпающийся паркСмотреть фотографии
15:19
Пыльная буря из Казахстана может добраться до Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Ликвидатора ночного клуба «Ибиса» в Волгограде застукали на сбросе отходов в оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Под Волгоградом осудили игромана-дальнобойщика, проигравшего деньги на морковкуСмотреть фотографии
13:11
«Системное замалчивание усугубляет проблему»: психолог рассказала, как дети становятся жертвами буллингаСмотреть фотографии
12:29
Массовая драка юных футболистов произошла в Волжском во время матчаСмотреть фотографии
11:52
В Волжском подорожал проезд на дачном паромеСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области за 168 млн продолжат расчистку МедведицыСмотреть фотографии
11:03
Студенты-целевики будут получать стипендии от волгоградских «Концессий»Смотреть фотографии
10:22
Граждане СНГ могут обнулить долги через банкротствоСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде и Волжском в 2025 году отремонтируют 55 км дорогСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух подростков: один погибСмотреть фотографии
08:53
Блюда по старинным рецептам представят на фестивале постной кухни в ВолжскомСмотреть фотографии
07:54
21-летний танцор известного ансамбля Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
07:02
В Волгограде частичное благоустройство ул. Мира обойдётся бюджету в 96,4 млн рублейСмотреть фотографии
06:33
Гандболистки «Динамо-Синары» 29 марта дома сыграют со «Звездой» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:46
Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению судаСмотреть фотографии
21:44
Волгоградцам пообещали +22 в последний день мартаСмотреть фотографии
21:23
В колледже Камышина открыли мемориальные доски трем погибшим на СВО выпускникамСмотреть фотографии
21:07
ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давленияСмотреть фотографии
21:02
Динамовцы из Нарьян-Мара увезли домой памятную шайбу одноименного клубаСмотреть фотографии
20:40
Вспышка высшего балла Х произошла 28 марта на СолнцеСмотреть фотографии
20:28
У Волгограда ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурамиСмотреть фотографии
20:26
Т2 делает бесплатной связь для клиентов в трех странах Юго-Восточной АзииСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде за 12,6 млн отреставрируют памятник В.И. ЛенинуСмотреть фотографии
19:52
Освобожденную от парковки площадь Павших борцов в Волгограде «взяли в кольцо» десятки машинСмотреть фотографии
19:52
В Палласовке тушат пожар на городской свалкеСмотреть фотографии
 