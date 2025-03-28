У Волгограда ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурами

Сегодня, 28 марта, в Городищенском районе Волгоградской области произошло столкновение двух фур, пострадал один человек, передает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, в 17-25 час. на 33 км автодороги Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский – Луганск» произошло столкновение автомашин Scania и SITRAK, - сообщили в Главке.

В результате аварии пострадал один человек – водитель китайского грузовика.





На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На участке дороги осуществляется реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области