Происшествия

В Палласовке тушат пожар на городской свалке

Происшествия 28.03.2025 19:52
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28.03.2025 19:52


В Палласовке Волгоградской области сегодня, 28 марта, загорелась свалка. Очевидцы сообщили о черном дыме, который поднялся над городом, еще около 18-00 ч. Жители жалуются на сильный запах гари.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в Палласовке горит мусор на площади 300 квадратных метров. В настоящий момент пожарные работают на месте возгорания.
Между тем, по словам жителей, свалка в райцентре горит  уже не первый раз.
Фото Палласовка новости t.me

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