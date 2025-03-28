Расследования

В Волгоградской области нашли погибшим бывшего полицейского

Расследования 28.03.2025 08:20
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28.03.2025 08:20


В Волгограде погибшим нашли пропавшего около двух месяцев назад местного жителя. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Кумылженского сельского поселения, тело жителя хутора Чуносовский Федора Савина было найдено в местном водоеме.
- Он пропал на Крещение, еще морозов никаких не было, так что провалиться он никак не мог. Тогда его вещи нашли на берегу озера, оказалось, там он и погиб, - пояснили корреспонденту ИА «Высота 102».
Что заставило мужчину зайти зимой в воду, осталось неизвестным. По словам селян, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Ранее местные жители рассказывали, что 55-летний Федор Савин был бывшим полицейским. Он жил вместе со своим престарелым отцом.
Похоронят погибшего селянина сегодня, 28 марта.



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