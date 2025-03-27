Происшествия

«Военный? На пол его!»: под Волгоградом полицейский задержал на улице мужчину с ножом

Происшествия 27.03.2025 22:12
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27.03.2025 22:12


27 марта в Иловле Волгоградской области на видео попало задержание сотрудником полиции мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, поздним вечером неизвестный якобы ходил по местным улицам с ножом, демонстрируя окружающим агрессию. В результате волгоградцы вызвали наряд полиции.



Судя по опубликованным кадрам, первый прибывший на место правоохранитель мужественно предпринял попытку задержать нарушителя правопорядка, направив на него табельное оружие.


Вскоре полицейскому подоспели на помощь мужчины в штатском. На видеокадрах слышно, как полицейский, обыскивая волгоградца, спрашивает, является ли тот военным, а после отдаёт команду «на пол его».

Отметим, редакция обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой подтвердить достоверность видеоролика, а также рассказать об обстоятельствах задержания.

Фото и видео: Волгоград / t.me

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