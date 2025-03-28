



В Волгоградской области транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего старшего помощника капитана теплохода «Шлюзовой-160». Как сообщает ИА «Высота 102», следствие обвинило мужчину в нарушении правил безопасности, в результате чего произошло столкновение буксируемой баржи с опорой моста через Волгу.

- Вечером 3 октября 2024 года обвиняемый при управлении и совершении маневра допустил столкновение правой стороной кормы по ходу движения несамоходного судна «Баржа-2562», следовавшего в сцепке с теплоходом «Шлюзовой-160», с опорой Волгоградского автодорожного моста, - рассказали журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В свою очередь в межрегиональном следственном управлении на транспорте уточнили, что в результате ЧП был причинён ущерб в размере 2 млн рублей.

Отметим, обвиняемому грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до 1 года. Уголовное дело будет рассмотрено в Среднеахтубинском районном суде.