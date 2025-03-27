72-летняя волжанка отдала мошенникам 4 миллиона накоплений

72-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о якобы сомнительных операциях по её банковским счетам, и убедил ее перевести деньги все ее сбережения на так называемый «безопасный» счет.

Пенсионерка из Волжского лишилась своих сбережений, попавшись на стандартную «разводку» мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,