72-летняя волжанка отдала мошенникам 4 миллиона накоплений

Происшествия 27.03.2025 17:04
0
27.03.2025 17:04
Пенсионерка из Волжского лишилась своих сбережений, попавшись на стандартную «разводку» мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 72-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о якобы сомнительных операциях по её банковским счетам, и убедил ее перевести деньги все ее сбережения на так называемый «безопасный» счет.
Женщина отправилась в отделение банка и отправила аферистам почти 4 миллиона рублей. Только, когда мошенник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Полицейские вновь обращаются к гражданам - как только вы слышите о попытке похищения ваших денег и предложении перевести их якобы на безопасный счет, немедленно кладите трубку! Это мошенники!
Фото V102.RU
В Волгограде водитель «ВАЗа» скончался после столкновения с фурой «МАН»27.03.2025 17:26
Происшествия 27.03.2025 17:26
«Уцелели только колёса»: в Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения «шестёрки» и автовоза27.03.2025 17:05
Происшествия 27.03.2025 17:05
Трое молодых мужчин пропали в Волжском27.03.2025 14:06
Происшествия 27.03.2025 14:06
В Волгоградской области загорелся асфальтовый завод27.03.2025 13:03
Происшествия 27.03.2025 13:03
В Волжском пенсионерка умерла на автобусной остановке27.03.2025 10:09
Происшествия 27.03.2025 10:09
В Дзержинском районе Волгограда убрали с путей сломавшийся вагон26.03.2025 16:29
Происшествия 26.03.2025 16:29
В Дзержинском районе Волгограда нарушено движение трамваев26.03.2025 15:49
Происшествия 26.03.2025 15:49
Столкнулись и снесли знак: роковой поворот внедорожника в центре Волгограда попал на видео26.03.2025 14:57
Происшествия 26.03.2025 14:57
Под Волгоградом пятилетний срок грозит лихачу на Mercedes, погубившему человека26.03.2025 14:53
Происшествия 26.03.2025 14:53
В Волгоградской области на пепелище нашли тело пенсионера26.03.2025 09:42
Происшествия 26.03.2025 09:42
В Волгограде ночью потушили пожар в камышах26.03.2025 08:19
Происшествия 26.03.2025 08:19
В Камышине участились случаи нападения собачьих стай на людей25.03.2025 21:13
Происшествия 25.03.2025 21:13
В МЧС объявили о ликвидации ландшафтного пожара в Михайловке25.03.2025 20:29
Происшествия 25.03.2025 20:29
Михайловку взяли в полукольцо четыре крупных ландшафтных пожара25.03.2025 17:44
Происшествия 25.03.2025 17:44
Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и области25.03.2025 16:42
Происшествия 25.03.2025 16:42