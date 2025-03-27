Происшествия

72-летняя волжанка отдала мошенникам 4 миллиона накоплений

Происшествия 27.03.2025 17:04
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27.03.2025 17:04


Пенсионерка из Волжского лишилась своих сбережений, попавшись на стандартную «разводку» мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 72-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся  сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил о якобы сомнительных операциях по её банковским счетам, и убедил ее перевести деньги все ее сбережения  на так называемый «безопасный» счет. 
Женщина отправилась в отделение банка и отправила аферистам почти 4 миллиона рублей. Только, когда мошенник перестал выходить на связь, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Полицейские вновь обращаются к гражданам - как только вы слышите о попытке похищения ваших денег и предложении перевести их якобы на безопасный счет, немедленно кладите трубку! Это мошенники!
Фото V102.RU

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