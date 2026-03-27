МЧС назвало причину взрыва в частном секторе в Ростове





В МЧС Ростовской области назвали причину обрушения части частного дома на улице Калинина. Как передает Привет-Ростов, предварительной причиной стал взрыв газового оборудования.

ЧП произошло вечером 26 марта в Железнодорожном районе. Громкий хлопок напугал местных жителей, после которого обрушился частный одноэтажный дом. Площадь обрушения составила 25 квадратных метров.

В результате взрыва пострадали двое человек. Мужчина был госпитализирован в больницу, женщина отказалась от врачебной помощи. Факт происшествия проверит прокуратура Ростовской области.

