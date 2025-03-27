В Волгоградской области загорелся асфальтовый завод

Ночью 27 марта в рабочем поселке Елань Волгоградской области произошел пожар на территории асфальто-битумного производства. Очевидцы опубликовали кадры обгоревших цистерн, расположенных на улице Индустриальная, где располагается АБЗ Еланского ДРСУ. Предприятие занимается ремонтом дорог.
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что в Елани был зарегистрирован лишь один вызов в связи с горением мусора на площади в 50 квадратных метров на северной окраине поселка.
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